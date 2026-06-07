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Sport

Nezastavitelná Siniaková. Získala už jedenáctý grandslamový titul v ženské čtyřhře

ČTK,Sport

Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře a celkově získala jedenáctý grandslamový triumf v ženském deblu. S Američankou Taylor Townsendovou dnes porazily ve finále na pařížské antuce srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 6:2, 7:5. Splnily roli nasazených jedniček a získaly třetí společný titul.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová slaví triumf ve finále French Open 2026
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová slaví triumf ve finále French Open 2026Foto: REUTERS
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Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová slaví triumf ve finále French Open 2026
Kateřina Siniaková ve finále deblu na French Open 2026
Kateřina Siniaková ve finále deblu na French Open 2026
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve finále French Open 2026
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Siniaková s Townsendovou zvítězily nad turnajovými dvojkami za hodinu a 32 minut. Rodačka z Hradce Králové vybojovala dvanáctý grandslamový titul, vloni vyhrála ještě Wimbledon v mixu. Na Roland Garros triumfovala po dvou letech, kdy v Paříži zvítězila s jinou Američankou Coco Gauffovou. V letech 2018 a 2021 uspěla také s Barborou Krejčíkovou.

Ziskem 11. grandslamového titulu v ženské čtyřhře se deblová světová jednička Siniaková přiblížila v historickém českém žebříčku Janě Novotné. Ta je v čele pořadí s dvanácti tituly.

Aktualizujeme…

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):

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Ženy:

Čtyřhra - finále: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Danilinová, Kruničová (2-Kaz./Srb.) 6:2, 7:5.

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