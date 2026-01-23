Přeskočit na obsah
Benative
23. 1. Zdeněk
Sport

„Nezastavitelná.“ Muchová poděsila konkurenci, slova Gauffové ukazují neobvyklou úctu

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Dvě kola se Karolína Muchová v Melbourne trápila, ale vyhrávala. A ve třetím utkání si všechno sedlo. Česká tenistka smetla nebezpečnou Polku Magdu Linetteovou a po drtivé výhře 6:1, 6:1 se o ní znovu mluví v superlativech. V nedělním osmifinále ovšem přijde výzva, se kterou si Muchová ještě nikdy neporadila.

Australian Open
Karolína Muchová po vítězství nad Magdou Linetteovou ve 3. kole Australian Open 2026.Foto: REUTERS
Muchová zažívá úspěšné Australian Open. To už je jasné nyní. Lepší byla při předchozích pěti startech v Melbourne pouze jednou.

V roce 2021 slavně prošla i přes domácí superstar Ash Bartyovou až do semifinále, v němž po tuhém boji podlehla šokující finalistce Jennifer Bradyové z USA.

Jinak vypadávala u protinožců výhradně v prvních dvou kolech.

Její páteční zběsilá jízda proti Linetteové, přemožitelce americké hvězdy Emmy Navarrové a také někdejší semifinalistce Australian Open, udělala ve světě tenisu velký dojem.

„Nezastavitelná Muchová,“ tleskal oficiální účet turnaje. Bylo proč.

Češka dominovala od první do poslední minuty z celkových třiašedesáti. Trefila 22 vítězných úderů, po svém prvním podání získala nevídaných 90 procent míčů. Soupeřku pustila k jedinému brejkbolu.

Polka si nevěděla rady a její slavná krajanka, bývalá světová jednička Agnieszka Radwaňská, ve vysílání Eurosportu Muchovou velebila: „Je to hráčka, u které kvůli zraněním nikdy nevíte, co od ní čekat. Když je ale v pořádku, hraje úžasně. Celkově se mi její tenis hodně líbí. Na kurtu umí úplně všechno.“

Byl to jeden z mnoha chvalozpěvů, které na adresu olomoucké rodačky míří v posledních letech znovu a znovu.

„Tohle bylo od Karolíny bezchybné. V letošní sezoně to má 6:1 na zápasy. Jedna z nejkomplexnějších tenistek světa,“ přidal se magazín The Tennis Letter.

Sama 19. hráčka aktuálního světového žebříčku naopak nechtěla snadnou výhru přeceňovat. V rozhovorech sympaticky opakovala, že jí soupeřka zápas hodně usnadnila značným množstvím nevynucených chyb.

V neděli to jistě bude jiná káva. V osmifinále se Muchová popáté v kariéře střetne s americkou superstar Coco Gauffovou. V předchozích čtyřech duelech přitom ještě neuhrála ani set.

„Je to překvapující statistika,“ přiznal i oficiální web WTA v analýze. „Pokud má ale Muchová vzájemnou bilanci konečně zlomit, zdá se být připravena lépe než kdy dřív,“ dodala asociace.

Češka věří, že je podobného obratu schopná.

„Je to zápas jako každý jiný, nic speciálního před duely s ní v hlavě nemám. Proti mně hraje vždy velmi dobře, ale věřím, že mám šanci. Je to výzva. Zkusím to zlomit,“ citoval její slova Tenisový svět.

Výraznou pomoc může přinést nový trenér Sven Groeneveld. „Očekávám to od něj. Možná nabídne jiný pohled či taktickou radu. Je to náš první společný týden na turnaji. Dá se říci, že zkušební. Chceme vylepšit mou hru,“ poznamenala.

Světová trojka a dvojnásobná grandslamová vítězka Gauffová už stihla ohodnotit nadcházející soupeřku vřelými slovy, ve kterých se zrcadlila až neobvyklá úcta.

„Vždycky říkám, že patří mezi nejlepší hráčky na okruhu a zasloužila by si mnohem víc vítězství, než kolik jich má. Jenže do toho vstupují zranění a další okolnosti. Bude to těžký zápas. S ní to nikdy není jednoduché,“ konstatovala jednadvacetiletá rodačka z Atlanty.

