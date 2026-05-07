Nežádoucí. Neumlčitelná. Ještě nedávno neznámá Ukrajinka vede boj s mocnými

Ještě před půl rokem ji málokdo znal, teď je Oleksandra Olijnyková jedním z nejskloňovanějších jmen tenisového světa. Ukrajinská hráčka od svého nástupu mezi širší elitu ostře kritizuje účast Rusů a Bělorusů včetně největších hvězd typu Aryny Sabalenkové. Je při tom nesmlouvavá, sžíravá a nevídaně konkrétní. Nově obvinila tenisovou organizaci WTA, že se ji v zákulisí vehementně snaží umlčet.
První grandslam její kariéry končil v lednu v Melbourne tiskovou konferencí. Zájem o nový úkaz byl mezi novináři enormní. přestože byla v prvním kole poražena po duelu s obhájkyní titulu Madison Keysovou.
Olijnyková tehdy do tiskové místnosti dorazila v tričku, z něhož křičel nápis: „Potřebuju vaši pomoc k ochraně ukrajinských dětí a žen, ale tady o tom nemůžu mluvit.“
Šlo o gesto, kterým předznamenala své další působení na tenisové scéně. Pětadvacetiletá žena od té doby tne do živého, takhle ostrý k Rusům i Sabalenkové ještě nikdo nebyl.
Ukrajinské tenistky nepodávají ruským a běloruským soupeřkám po zápasech ruku a snaží se pravidelně upozorňovat na to, co se v jejich zemi děje.
Tak konkrétní a sžíravou kritiku, jakou od ledna v pravidelných intervalech produkuje Olijnyková, jejíž otec bojuje na Ukrajině v první linii, však dosud tenisový svět neznal.
Rodačka z Kyjeva jím teď otřásá každou chvíli.
V lednu řekla: „Mám pocit, že na okruhu žiju po boku nebezpečných lidí. Mají nebezpečné názory. A jejich činy jsou nebezpečné. Mluvím třeba o světové jedničce Sabalenkové.“
Bělorusku obvinila z podpory Alexandra Lukašenka, Daniila Medveděva zase sepsula za účast na pravidelné exhibici, kterou v Petrohradu pořádá firma Gazprom.
A její pozornosti neunikli ani další. Všichni Rusové a Bělorusové by podle ní měli být vyloučeni z tenisových soutěží, jak tomu je v některých jiných sportech.
V únoru nepodala ruku ani Maďarce Anně Bondárové kvůli účasti na již zmíněné petrohradské exhibici.
„Gazprom je jedním z klíčových finančních pilířů ruské válečné mašinérie. Jsou to stejné peníze, které Rusko používá k zabíjení a mrzačení ukrajinských žen a dětí. Morálně je přijetí těchto peněz srovnatelné s tím, jako by někdo hrál v nacistickém Německu v roce 1941 a byl placen majetkem zabaveným obětem vyhlazovacích táborů. Stejné zlo, jen o 80 let později,“ pravila a její slova znovu obletěla svět.
Nejsilnější ohlasy ale vyvolalo dlouhé prohlášení z minulého týdne. Olijnyková v něm obvinila Ženskou tenisovou asociaci WTA, že se ji snaží umlčet.
Podle jejích slov ji začala nutit, aby zmírnila své postoje. Situace prý rychle eskalovala v systematický tlak.
„Začali mi vyhrožovat pokutami v řádu desítek tisíc dolarů a diskvalifikací. Zástupci WTA za mnou pravidelně chodili a vychovávali mě, jak mám mluvit - nebo spíš jak mám mlčet. Dva měsíce jsem pod konstantním tlakem. Požadovali po mně, abych v rozhovorech přestala konkrétně jmenovat hráčky a hráče, protože by jim to mohlo ublížit,“ vypověděla.
Částečně prý vyhověla, sama se ale od WTA nedočkala žádné reakce na dotazy k účasti hráček a hráčů, kteří podle ní podporují ruskou agresi.
„Mé otázky byly ignorovány. Přišlo jen kompletní znehodnocení mojí zkušenosti člověka žijícího ve válce,“ podotkla.
Chování asociace vnímá jako snahu ji zlomit prostřednictvím manipulace, zastrašování, ticha, lží a zlehčování, v důsledku čehož má údajně vážné psychické problémy.
„Dva měsíce žiju s chronickým nedostatkem spánku. Na kurtu jsem se téměř přestala usmívat a rozbrečí mě, když si vzpomenu, jaká jsem byla předtím, než začalo pronásledování kvůli mému postoji,“ popsala.
Vyjádřila i obavu, jaká bude reakce tenisového vedení.
„Všechno, co jsem teď napsala, mě vystavuje riziku,“ napsala a poukázala na dvojí metr: „Nechápu, proč někteří hráči mohou bez následků normalizovat válku. Proč je něco považováno za nepřijatelné, zatímco jiné věci se raději ani nezmiňují, protože by to někoho mohlo traumatizovat?“
Olijnyková prohlášením vstoupila do otevřené války a zdůraznila, že ustoupit nehodlá.
„Nebudu mlčet. Nenechám je, aby mě zlomili. Nevím, jak dlouho ještě budu hrát, ale je pro mě důležité říkat pravdu. Ti, kdo mě měli chránit, mi způsobili obrovskou psychickou újmu,“ uvedla a na závěr vyslala jasný vzkaz: „Jsem tu pořád. A budu mluvit.“
WTA, která dlouhodobě drží „apolitickou“ linii a již dříve čelila kritice za přístup k Rusům a Bělorusům, na její obvinění zatím nereagovala.
