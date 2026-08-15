New York se chystá na český tenisový nátřesk. Ve hře je i nový rekord

Žádná náhoda nebo jeden dobrý týden. Český ženský tenis prožívá dost možná nejlepší období historie. Do první stovky se nahrnulo deset hráček a další se už tísní v té druhé a chtějí také mezi elitu. V New Yorku by tak mohly některé tenistky nakročit k posunutí českého rekordu.
Hodně to připomíná sezonu 2023. Český tenis tehdy slavil wimbledonskou vítězku Markétu Vondroušovou. V první desítce byly hned tři Češky a dalších sedm v první stovce. To je dosud platný žebříčkový rekord tuzemského tenisu.
Nyní ale visí ve vzduchu reálná šance, že se historické maximum brzy posune, a už v kvalifikaci na poslední grandslam sezony bude z českého pohledu pořádně těsno.
A to nejen co do počtu účastnic, ale hlavně vzhledem k formě některých Češek z druhé stovky žebříčku, které mají velké ambice se mezi top elitu co nejdříve dostat.
Uznejte sami. Minulý týden zazářila na turnaji WTA 125 Gabriela Knutsonová. Ve Varšavě se dostala až do finále, kde prohrála s Carol Leeovou z USA.
I tak se ale devětadvacetiletá Češka posunula v živém rankingu o 33 míst už na 186. příčku.
„Jsem velmi spokojená. Speciálně za poslední rok a půl, kdy mám kolem sebe systematicky trenérský tým, jsem se hodně zlepšila. Rozhodně bych se chtěla dostat do hlavní soutěže grandslamu, to je jednoznačně další cíl. A ráda bych se dostala na žebříčku do první stovky,“ naznačila v rozhovoru pro Tenisový svět plány pro blížící se US Open.
Kde jinde by se jí další průlom měl povést než právě v New Yorku, kde vystudovala Syracuse University.
Zatímco dřív byla na všechno sama, teď má k ruce rakouského trenéra Daniela Hubera.
„V Rakousku mám i kondičního trenéra. Na turnajích mi pomáhá také můj bratr Dominik a přítel. Mám tedy tým jak doma, tak na cestách. Přítel mi vždy pomáhá s analýzou a předzápasovou přípravou. Všechno se teď nějak dobře zkombinovalo,“ pochvaluje si.
Skvělé léto prožívá další velká naděje českého tenisu osmnáctiletá Vendula Valdmannová, která po titulu na podniku ITF v Dublinu došla na stejném turnaji ve Varšavě do semifinále. Momentálně tak figuruje na 161. místě.
Letos skáče rankingem mílovými kroky a po Wimbledonu ji čeká kvalifikace druhého grandslamu v kariéře, tedy US Open.
Nejblíž to do první stovky žebříčku mají Dominika Šalková, která zazářila v Praze, když z kvalifikace prošla až do čtvrtfinále domácího turnaje, a Laura Samson, jež na začátku srpna vyhrála turnaj WTA 125 v Rumunsku. Obě přešlapují kolem 120. místa rankingu.
V kvalifikaci o americký podnik velké čtyřky by se po jejich boku ještě měly objevit Julie Štruplová a Linda Fruhvirtová.
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