New York, poslední naděje. Český tenis odvrací nejhorší sezonu za dvacet let

před 1 hodinou
Na první pohled se to nezdá. Vždyť české tenistky jsou pořád nebezpečné, stále se s nimi počítá, pořád ve světě budí pozornost. A stav mužského tenisu je nejlepší za hodně dlouhé roky, nově se v elitní stovce nachází už pět českých hráčů. Jenže na grandslamech to letos nevychází. Poslední šance odvrátit "průšvih" přichází v New Yorku.
Barbora Krejčíková
Barbora Krejčíková | Foto: Reuters

Léta hojnosti jsou pryč. Čeští fanoušci už si zvykli, že mohou minimálně jednou ročně na grandslamovém turnaji sledovat alespoň jednoho zástupce, který se probojuje mezi osm nejlepších a rve se o postup do blyštivého semifinále. 

Jenže letos se na nejslavnějších turnajích prorazit nedaří. Na Australian Open, Roland Garros ani na Wimbledonu nikdo z Čechů do čtvrtfinále nepostoupil.

V Melbourne byl Jiří Lehečka v osmifinále, potom ale narazil na nemilosrdného Novaka Djokoviče.

V Paříži to bylo ještě horší, maximem bylo třetí kolo: právě Lehečka v něm schytal krutý debakl od Jannika Sinnera, ve stejné fázi končily také Markéta Vondroušová a Marie Bouzková.

Také Londýn, tak historicky úspěšný pro český tenis, skončil neslavně. Do osmifinále prošla jen Linda Nosková a po divoké řežbě padla s pozdější finalistkou Amandou Anisimovovou z USA.

Že neměl český tenis na žádném grandslamovém turnaji nikoho ve čtvrtfinále mužské ani ženské dvouhry se stalo naposledy před dvaceti lety, v roce 2005.

New York je nyní místem poslední naděje.

US Open začíná ve Flushing Meadows už dnes, kdy do hry vstoupí pět českých protagonistů z celkových dvanácti. 

Jako první devatenáctiletý supertalent Jakub Menšík. Jeden z černých koňů ale nezažívá po březnovém šokujícím triumfu v Miami dobré období. Na amerických betonech má zatím bilanci 2:2 na zápasy. Navíc se střetne s nevyzpytatelným chilským ranařem Nicholasem Jarrym, který na Wimbledonu senzačně dobyl osmifinále.

První den se představí kompletní trio nasazených českých tenistů, kromě Menšíka půjde do boje i Jiří Lehečka, ani ten nebude mít lehkého protivníka, na druhé straně sítě bude Chorvat Borna Čorič, někdejší dvanáctý hráč světa.

Papírově nejlehčího soupeře má Tomáš Macháč, utká se s Italem Lucou Nardim, ani rodák z Berouna ovšem rozhodně neoslňuje formou.

Hned na úvod programu úvodního dne prožije svou premiéru v hlavní soutěži US Open mladá Tereza Valentová, která v New Yorku úspěšně proplula kvalifikací. Střetne se s Italkou Luciou Bronzettiovou. Soupeřkou Markéty Vondroušové bude ruská kvalifikantka Oksana Selechmetěvová.

V pondělí vstoupí do US Open čtyři české tenistky včetně loučící se Petry Kvitové. V ostře sledovaném duelu proti domácí ikoně, pětačtyřicetileté Venus Williamsové, se představí loňská semifinalistka Karolína Muchová. 

Barboru Krejčíkovou zase bude čekat aktuální náctiletá senzace Victoria Mboková z Kanady. Marie Bouzková by se měla utkat s Francouzkou Elsou Jacquemotovou. 

Poslední tři čeští zástupci budou hrát až v úterý: Vít Kopřiva proti Janniku Sinnerovi, Linda Nosková s Maďarkou Gálfiovou a Kateřina Siniaková s Američankou Baptisteovou.

Nedělní program US Open (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe (18:00): Shelton (6-USA) - Buse (Peru), Sabalenková (1-Běl.) - Masárová (Švýc.), 01:00 Djokovič (7-Srb.) - Tien (USA), Pegulaová (4-USA) - Šarífová (Eg.)

Kurt Louise Armstronga: Raducanuová (Brit.) - Šibaharaová (Jap.), Nava (USA) - Fritz (4-USA), 01:00 Aiavaová (Austr.) - Paoliniová (7-It.), Medveděv (13-Rus.) - Bonzi (Fr.).

Grandstand: Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile), Ealaová (Filip.) - Tausonová (14-Dán.), Navarrová (10-USA) - Wang Ja-fan (Čína), Nakashima (30-USA) - De Jong (Niz.).

Kurt č. 17, 3. zápas: Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.).

Kurt č. 5, 1. zápas: Bronzettiová (It.) - Valentová (ČR), 3. zápas: Nardi (It.) - Macháč (21-ČR).

Kurt č. 7, 2. zápas: Selechmetěvová (Rus.) - Vondroušová (ČR).

 
