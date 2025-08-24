New York, poslední naděje. Český tenis odvrací nejhorší sezonu za dvacet let

Léta hojnosti jsou pryč. Čeští fanoušci už si zvykli, že mohou minimálně jednou ročně na grandslamovém turnaji sledovat alespoň jednoho zástupce, který se probojuje mezi osm nejlepších a rve se o postup do blyštivého semifinále.
Jenže letos se na nejslavnějších turnajích prorazit nedaří. Na Australian Open, Roland Garros ani na Wimbledonu nikdo z Čechů do čtvrtfinále nepostoupil.
V Melbourne byl Jiří Lehečka v osmifinále, potom ale narazil na nemilosrdného Novaka Djokoviče.
V Paříži to bylo ještě horší, maximem bylo třetí kolo: právě Lehečka v něm schytal krutý debakl od Jannika Sinnera, ve stejné fázi končily také Markéta Vondroušová a Marie Bouzková.
Také Londýn, tak historicky úspěšný pro český tenis, skončil neslavně. Do osmifinále prošla jen Linda Nosková a po divoké řežbě padla s pozdější finalistkou Amandou Anisimovovou z USA.
Že neměl český tenis na žádném grandslamovém turnaji nikoho ve čtvrtfinále mužské ani ženské dvouhry se stalo naposledy před dvaceti lety, v roce 2005.
New York je nyní místem poslední naděje.
US Open začíná ve Flushing Meadows už dnes, kdy do hry vstoupí pět českých protagonistů z celkových dvanácti.
Jako první devatenáctiletý supertalent Jakub Menšík. Jeden z černých koňů ale nezažívá po březnovém šokujícím triumfu v Miami dobré období. Na amerických betonech má zatím bilanci 2:2 na zápasy. Navíc se střetne s nevyzpytatelným chilským ranařem Nicholasem Jarrym, který na Wimbledonu senzačně dobyl osmifinále.
První den se představí kompletní trio nasazených českých tenistů, kromě Menšíka půjde do boje i Jiří Lehečka, ani ten nebude mít lehkého protivníka, na druhé straně sítě bude Chorvat Borna Čorič, někdejší dvanáctý hráč světa.
Papírově nejlehčího soupeře má Tomáš Macháč, utká se s Italem Lucou Nardim, ani rodák z Berouna ovšem rozhodně neoslňuje formou.
Hned na úvod programu úvodního dne prožije svou premiéru v hlavní soutěži US Open mladá Tereza Valentová, která v New Yorku úspěšně proplula kvalifikací. Střetne se s Italkou Luciou Bronzettiovou. Soupeřkou Markéty Vondroušové bude ruská kvalifikantka Oksana Selechmetěvová.
V pondělí vstoupí do US Open čtyři české tenistky včetně loučící se Petry Kvitové. V ostře sledovaném duelu proti domácí ikoně, pětačtyřicetileté Venus Williamsové, se představí loňská semifinalistka Karolína Muchová.
Barboru Krejčíkovou zase bude čekat aktuální náctiletá senzace Victoria Mboková z Kanady. Marie Bouzková by se měla utkat s Francouzkou Elsou Jacquemotovou.
Poslední tři čeští zástupci budou hrát až v úterý: Vít Kopřiva proti Janniku Sinnerovi, Linda Nosková s Maďarkou Gálfiovou a Kateřina Siniaková s Američankou Baptisteovou.
Nedělní program US Open (začátky v 17:00 SELČ):
Kurt Arthura Ashe (18:00): Shelton (6-USA) - Buse (Peru), Sabalenková (1-Běl.) - Masárová (Švýc.), 01:00 Djokovič (7-Srb.) - Tien (USA), Pegulaová (4-USA) - Šarífová (Eg.)
Kurt Louise Armstronga: Raducanuová (Brit.) - Šibaharaová (Jap.), Nava (USA) - Fritz (4-USA), 01:00 Aiavaová (Austr.) - Paoliniová (7-It.), Medveděv (13-Rus.) - Bonzi (Fr.).
Grandstand: Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile), Ealaová (Filip.) - Tausonová (14-Dán.), Navarrová (10-USA) - Wang Ja-fan (Čína), Nakashima (30-USA) - De Jong (Niz.).
Kurt č. 17, 3. zápas: Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.).
Kurt č. 5, 1. zápas: Bronzettiová (It.) - Valentová (ČR), 3. zápas: Nardi (It.) - Macháč (21-ČR).
Kurt č. 7, 2. zápas: Selechmetěvová (Rus.) - Vondroušová (ČR).