Ital se ztrapňoval scénami, Kopřiva mu ještě přidal. Pak dokázal něco exkluzivního

Vít Kopřiva znovu ukázal, jak nebezpečným hráčem umí být, zejména na antuce. Český tenista se na prestižní "pětistovce" v Mnichově po dvou vydařených bitvách dostal mezi osm nejlepších hráčů a je jasné, že si výrazně polepší ve světovém žebříčku. Ve středu přitom Kopřivovi výrazně pomohl psychický kolaps italského favorita.
Kopřiva produkuje v bavorském hlavním městě vysoce kvalitní antukový tenis. Po osmnáctiletém domácím talentovi Justinu Engelovi to odnesl Luciano Darderi, favorizovaný Ital, jemuž ve světovém žebříčku patří 21. místo.
Pro osmadvacetiletého rodáka z Bílovce šlo o jedno z největších vítězství kariéry. Během ní totiž hráče elitní světové třicítky dosud porazil pouze jedinkrát: jak jinak než na antuce, před dlouhými pěti lety v Gstaadu, kde si vyšlápl na tehdejší světovou desítku Kanaďana Denise Shapovalova.
Ve středu to přitom s Kopřivou vypadalo bledě. Během úvodních deseti gamů hned čtyřikrát ztratil servis a rychle ztrácel set a brejk: 2:6, 0:2.
Poté se ale nadechl k obratu, začal dostávat Darderiho pod neustálý tlak, vydřel zisk druhého dějství a nahlodal Italovu psychiku takovým způsobem, že to mělo zásadní vliv na další průběh duelu.
Italský tenista se po prohrané druhé sadě začal soustředit výhradně na to, kdy bude zápas přerušen kvůli snížené viditelnosti. V Mnichově není k dispozici umělé osvětlení a v úterý kvůli tomu program končil už krátce po 19. hodině.
Darderi proto už zhruba od 18:50 začal vehementně zjišťovat, jak to s dohráváním bude. Pořadatelé mu ale dali jasně najevo, že viditelnost je dobrá a přerušovat se prozatím nebude.
S tím se ale čtyřiadvacetiletý rodák z argentinského Buenos Aires nesmířil.
Po druhém setu rozmlátil raketu, v dalším průběhu pak gestikuloval směrem ke svému týmu, že nevidí. Sám jeho trenér na to reagoval s evidentními rozpaky a Darderimu zdůrazňoval, ať se soustředí čistě na tenis. V Mnichově sice bylo pod mrakem a sychravo, ale vidět bylo pořád velmi dobře.
O pár minut později po další marné diskusi se supervizorem Darderi třískl o zem svou čepicí a do konce duelu už se nevzpamatoval. Vysoce soustředěný Kopřiva jednoznačně dominoval a připsal si jednu velkolepou statistiku: během třetího setu ve čtyřech gamech na svém servisu neztratil ani jediný fiftýn.
Čech nasázel v zápase 38 vítězných míčů oproti pouhým šestnácti Darderiho.
Letos si Kopřiva zahraje na okruhu ATP už třetí čtvrtfinále, celkově páté. V živém žebříčku si během aktuálního týdne polepšil už o 11 míst a jeho jméno svítí na rankingu na 66. pozici.
V boji o semifinále v Mnichově vyzve dalšího zástupce silné italské generace, Flavia Cobolliho, 16. hráče světa.
