Nevídaný počin Siniakové. Dokázala to, co jediná tenisová legenda - a také z Česka

Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku čtyřhry.
V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.
Třicetiletá Siniaková potvrdila pozici jedné z nejlepších deblistek historie triumfem na US Open po boku Američanky Townsendové, s níž zkompletovala kariérní Grand Slam.
Předtím se povedlo Siniakové vyhrát všechny čtyři grandslamové turnaje i s Barborou Krejčíkovou, celkem má ve sbírce 12 grandslamových trofejí v dámské a jeden ve smíšené čtyřhře.
Dvoustým týdnem v čele pořadí WTA se Siniaková odpoutala v historickém žebříčku od Američanky Liezel Huberové a stíhá Navrátilovou, jež byla dosud jedinou hráčkou, která na kulatý milník dosáhla.
„Katka je nejlepší deblistka na světě. Může nastoupit s hodně spoluhráčkami a stejně vyhrává,“ citoval Navrátilovou server Tenisový svět po triumfu Siniakové v New Yorku.
Pokud její rekord v počtu týdnů v čele žebříčku rodačka z Hradce Králové překoná, mrzet ji to nebude. „Když se to stane, budu jí první gratulovat!“ dodala devětašedesátiletá legenda z Česka.
Novou světovou jedničkou ve dvouhře je Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
Moskevská rodačka si zajistila posun na první místo už postupem do semifinále v New Yorku a nástup na trůn následně symbolicky stvrdila vítězstvím ve finále nad sesazenou královnou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.
Wimbledonská šampionka Linda Nosková zůstala po čtvrtfinálové porážce se Sabalenkovou na šestém místě, osmá je Karolína Muchová.
V čele mužského žebříčku zůstal navzdory absenci v New Yorku kvůli zranění Ital Jannik Sinner, nový šampion Alexander Zverev z Německa je stále druhý.
Poražený finalista Ben Shelton z USA se posunul na životní čtvrté místo. Nejlepší z českých tenistů Jakub Menšík je patnáctý.
Tenisové žebříčky WTA k 14. září (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (2.) Rybakinová (Kaz.) 9901, 2. (1.) Sabalenková (Běl.) 7875, 3. (3.) Pegulaová 7265, 4. (4.) Gauffová (obě USA) 7244, 5. (5.) M. Andrejevová (Rus.) 5743, 6. (6.) Nosková (ČR) 5328, 7. (9.) Svitolinová (Ukr.) 4809, 8. (7.) Muchová (ČR) 4683, 9. (8.) Šwiateková (Pol.) 4619, 10. (11.) Kosťuková (Ukr.) 3980, ...27. (26.) Bouzková 1873, 28. (30.) Bejlek 1632, 34. (34.) Bartůňková 1352, 35. (42.) Siniaková 1294, 38. (29.) Krejčíková 1264, 45. (57.) Plíšková 1121, 59. (50.) Valentová 1014, 86. (75.) Viďmanová (všechny ČR) 877.
Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 11.460, 2. (2.) Townsendová (USA) 9545, 3. (4.) Stefaniová (Braz.) 7795, 4. (5.) Kruničová (Srb.) 6850, 5. (3.) Dabrowská (Kan.) 6705, 6. (6.) Danilinová (Kaz.) 6675, 7. (7.) Čang Šuaj (Čína) 6050, 8. (8.) Mertensová (Belg.) 5423, 9. (12.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 4625, 10. (11.) Mladenovicová (Fr.) 4511, ...37. (38.) Nosková 2350, 38. (41.) Bouzková 2336, 52. (56.) Malečková a (54.) Škoch obě 1758, 61. (61.) Detiuc 1554, 67. (63.) Sisková 1400, 96. (94.) Krejčíková (všechny ČR) 848.
Tenisové žebříčky ATP k 14. srpnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 11.500, 2. (2.) Zverev (Něm.) 9690, 3. (3.) Alcaraz (Šp.) 5560, 4. (5.) Shelton 4680, 5. (4.) Auger-Aliassime (Kan.) 3890, 6. (8.) Medveděv (Rus.) 3770, 7. (6.) Cobolli (It.) 3720, 8. (12.) Tiafoe (USA) 3380, 9. (7.) De Minaur (Austr.) 3300, 10. (10.) Fritz (USA) 3175, ...15. (18.) Menšík 2495, 24. (19.) Lehečka 2120, 65. (69.) Kopřiva 883, 75. (58.) Macháč (všichni ČR) 770.
Čtyřhra: 1. (1.) Heliövaara (Fin.) a Patten (Brit.) oba 10.860, 3. (5.) Skupski (Brit.) 6890, 4. (12.) Harrison (USA) 6140, 5. (3.) Zeballos (Arg.) 6030, 6. (4.) Granollers (Šp.) 6030, 7. (10.) Krawietz (Něm.) 5670, 8. (6.) Arévalo (Salv.) 5650, 9. (7.) Pavič (Chorv.) 5650, 10. (11.) Pütz (Něm,) 5400, ...32. (40.) Rikl 2350, 36. (43.) Nouza 2255, 37. (36.) Pavlásek 2245, 84. (57.) Vocel (všichni ČR) 1017.
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