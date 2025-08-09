Neuvěřitelná smůla české tenistky. Po dlouhé pauze přijde další, natrhla si vaz

Zranila se v posledním zápase kvalifikace. Dohrála ho sice vítězně, ale poté se dozvěděla diagnózu. O ní poté třicetiletá bývalá 40. hráčka světového žebříčku informovala na instagramu.
"Během jednoho úplně běžného úderu mi najednou 'přeskočilo' v koleně. Žádný pád, prostě nic zvláštního… Ale hned jsem cítila, že něco není v pořádku," popsala Martincová, která na okruhu WTA získala jeden titul ve čtyřhře a v roce 2021 hrála singlové finále v Praze.
Před třemi týdny se ve Stromovce ještě představila v kvalifikaci na Livesport Prague Open, ale neuspěla.
Po loňské operaci se Martincová vrátila k tenisu letos v březnu po téměř osmi měsících. Nyní se musí smířit s další pauzou.
"Teď mě čeká rehabilitace a pak návrat na kurty. Udělám všechno pro to, abych byla zpátky co nejdřív," dodala tenistka, které aktuálně patří až 504. místo v žebříčku WTA.