Tenis

Neuvěřitelná smůla české tenistky. Po dlouhé pauze přijde další, natrhla si vaz

ČTK Sport ČTK, Sport
před 3 hodinami
Tenistku Terezu Martincovou čeká další dlouhá pauza. Rok po operaci má opět potíže s kolenem, na antukovém turnaji v Lipsku si natrhla vnější postranní vaz.
Tereza Martincová
Tereza Martincová | Foto: Reuters

Zranila se v posledním zápase kvalifikace. Dohrála ho sice vítězně, ale poté se dozvěděla diagnózu. O ní poté třicetiletá bývalá 40. hráčka světového žebříčku informovala na instagramu.

"Během jednoho úplně běžného úderu mi najednou 'přeskočilo' v koleně. Žádný pád, prostě nic zvláštního… Ale hned jsem cítila, že něco není v pořádku," popsala Martincová, která na okruhu WTA získala jeden titul ve čtyřhře a v roce 2021 hrála singlové finále v Praze.

Před třemi týdny se ve Stromovce ještě představila v kvalifikaci na Livesport Prague Open, ale neuspěla.

Po loňské operaci se Martincová vrátila k tenisu letos v březnu po téměř osmi měsících. Nyní se musí smířit s další pauzou.

"Teď mě čeká rehabilitace a pak návrat na kurty. Udělám všechno pro to, abych byla zpátky co nejdřív," dodala tenistka, které aktuálně patří až 504. místo v žebříčku WTA.

 
Tenis

