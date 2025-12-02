Neuvěřitelná hráčka, nechápe Roddick Muchovou. Jeho prognózu potvrzuje virální video

Až si v příštím roce bude republika opět připomínat výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy, bude tenistka z Olomouce slavit už 30. narozeniny.
Sezonu co sezonu si někteří tenisoví experti a bývalí hráči lámou hlavu, jak mohla Muchová dosud vyhrát pouze jediný turnaj WTA.
Rozšířit sbírku trofejí se nepodařilo ani v roce 2025, přestože k tomu nebyla daleko. Zahrála si semifinále v Linci, v Dubaji, na oblíbeném US Open se probila do čtvrtfinále.
"Je to neuvěřitelná hráčka. Jediný faktor, který jí v uplynulém roce zamezil dostat se do první pětky žebříčku, byly zdravotní problémy," nechal se slyšet Roddick ve svém podcastu Served with Roddick.
I když nakonec neslavila žádný titul, připsala si aktuálně 19. tenistka světa řadu velkých výher, například proti Italce Jasmine Paoliniové, Švýcarce Belindě Bencicové nebo krajankám Markétě Vondroušové či Lindě Noskové.
"Podle mě dokáže potrápit úplně každou soupeřku na okruhu. Řadím ji mezi pět nejlepších hráček, které v příštím roce mohou vyhrát grandslam," dopustil se prognózy bývalý hráč top 10.
Jeho slova potvrzuje i výměna, která v posledních dnech obletěla svět sociálních sítí jako jedna z těch vůbec nejlepších, kterou okruh WTA letos nabídl.
“shot: probably something Muchova did” and you’re right! pic.twitter.com/sBZTdQa5Ct https://t.co/bAlbBYjbOd— Magda (@doublefauIts) November 24, 2025
Předvedla ji v únorovém semifinále v Dubaji, kdy tweenerem zády k síti přelobovala Claru Tausonovou.
Česká tenistka pak na jaře laborovala se zraněným zápěstím levé ruky, kvůli kterému mohla několik měsíců hrát pouze jednoručný bekhend. Sezonu zakončila na konci října na turnaji v Tokiu.