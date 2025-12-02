Tenis

Neuvěřitelná hráčka, nechápe Roddick Muchovou. Jeho prognózu potvrzuje virální video

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 1 hodinou
Ani tahle sezona se neobešla bez zdravotních komplikací. Karolína Muchová pár měsíců na okruhu hrála jen jednou rukou, přesto sezonu zakončila v první dvacítce žebříčku. Česká tenistka tak udělala velký dojem i na bývalého hráče Američana Andyho Roddicka.
Karolína Muchová při čtvrtfinálovém utkání na turnaji v Tokiu
Karolína Muchová při čtvrtfinálovém utkání na turnaji v Tokiu | Foto: Reuters

Až si v příštím roce bude republika opět připomínat výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy, bude tenistka z Olomouce slavit už 30. narozeniny. 

Sezonu co sezonu si někteří tenisoví experti a bývalí hráči lámou hlavu, jak mohla Muchová dosud vyhrát pouze jediný turnaj WTA. 

Rozšířit sbírku trofejí se nepodařilo ani v roce 2025, přestože k tomu nebyla daleko. Zahrála si semifinále v Linci, v Dubaji, na oblíbeném US Open se probila do čtvrtfinále.

"Je to neuvěřitelná hráčka. Jediný faktor, který jí v uplynulém roce zamezil dostat se do první pětky žebříčku, byly zdravotní problémy," nechal se slyšet Roddick ve svém podcastu Served with Roddick. 

I když nakonec neslavila žádný titul, připsala si aktuálně 19. tenistka světa řadu velkých výher, například proti Italce Jasmine Paoliniové, Švýcarce Belindě Bencicové nebo krajankám Markétě Vondroušové či Lindě Noskové. 

"Podle mě dokáže potrápit úplně každou soupeřku na okruhu. Řadím ji mezi pět nejlepších hráček, které v příštím roce mohou vyhrát grandslam," dopustil se prognózy bývalý hráč top 10.

Jeho slova potvrzuje i výměna, která v posledních dnech obletěla svět sociálních sítí jako jedna z těch vůbec nejlepších, kterou okruh WTA letos nabídl.

Předvedla ji v únorovém semifinále v Dubaji, kdy tweenerem zády k síti přelobovala Claru Tausonovou.

Česká tenistka pak na jaře laborovala se zraněným zápěstím levé ruky, kvůli kterému mohla několik měsíců hrát pouze jednoručný bekhend. Sezonu zakončila na konci října na turnaji v Tokiu. 

 
Mohlo by vás zajímat

Pohroma v horách. Český klenot drtily drby i úzkosti, krize teď nabrala nový směr

Pohroma v horách. Český klenot drtily drby i úzkosti, krize teď nabrala nový směr

Havlíčková znovu ve finále, opět letí vzhůru. Projděte si tenisové žebříčky

Havlíčková znovu ve finále, opět letí vzhůru. Projděte si tenisové žebříčky
Infografika

"Fotbal mě má na blacklistu." Ze řvouna je mentální kouč, Češi prý v hlavě ztrácí

"Fotbal mě má na blacklistu." Ze řvouna je mentální kouč, Češi prý v hlavě ztrácí

"Úplně mě to zlomilo." Superstar poprvé o tom, jak jí poprsí málem zničilo kariéru

"Úplně mě to zlomilo." Superstar poprvé o tom, jak jí poprsí málem zničilo kariéru
Tenis sport Obsah Karolína Muchová Andy Roddick

Právě se děje

Aktualizováno před 13 minutami
Vlna odchodů z ODS nekončí, za Kubou přechází většina českobudějovických zastupitelů
Domácí

ŽIVĚ
Vlna odchodů z ODS nekončí, za Kubou přechází většina českobudějovických zastupitelů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 18 minutami
Podle Kremlu Rusové dobyli Pokrovsk. "Stále ovládáme sever města," oponuje Ukrajina
Zahraničí

ŽIVĚ
Podle Kremlu Rusové dobyli Pokrovsk. "Stále ovládáme sever města," oponuje Ukrajina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 32 minutami
Žalobci hrozí důtka za to, že dál nebojoval proti vrácení počítačů v bitcoinové kauze
Domácí

Žalobci hrozí důtka za to, že dál nebojoval proti vrácení počítačů v bitcoinové kauze

Vagai podle nadřízených ohrozil reputaci státního zastupitelství a vyvolal řadu otázek ohledně odbornosti a důslednosti postupu v bitcoinové kauze.
Aktualizováno před 50 minutami
KVÍZ: Se šípkovou, nebo se zelím… Poznáte film podle jídla či nápoje?
Infografika
Film

KVÍZ: Se šípkovou, nebo se zelím… Poznáte film podle jídla či nápoje?

Zkuste si vybavit filmové scény, v nichž konkrétní pokrm či drink zažily svých pověstných pět minut slávy.
Aktualizováno před 59 minutami
Tragický požár v Hongkongu vyšetří nezávislá komise. Protikorupční policie už zatýká
Zahraničí

Tragický požár v Hongkongu vyšetří nezávislá komise. Protikorupční policie už zatýká

V souvislosti s tragédií zadržela policie 15 lidí. Protikorupční úřady také oznámily zadržení 12 lidí kvůli možné korupci.
Dobrovolník Mac
Dobrovolník Mac

Komentář: Deník dobrovolníka: Co je na Ukrajině otázkou života a smrti?

před 1 hodinou
Neuvěřitelná hráčka, nechápe Roddick Muchovou. Jeho prognózu potvrzuje virální video
Tenis

Neuvěřitelná hráčka, nechápe Roddick Muchovou. Jeho prognózu potvrzuje virální video

Karolína Muchová pár měsíců na okruhu hrála jen jednou rukou, přesto sezonu zakončila v první dvacítce žebříčku.
Další zprávy