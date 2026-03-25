Netoč to! obořil se Lehečka. Americkou hvězdu pak donutil smát se vlastní bezmoci

Supervýkon, kterým se hlasitě přihlásil o pozornost, a s tím i obrovská šance na životní finále. Jiří Lehečka exceluje v Miami. Český hráč si vyšlápl na domácího favorita Taylora Fritze a některé jeho statistiky i jednotlivé údery budí ve světě tenisu údiv. Závěr česko-americké bitvy navíc publiku nabídl řádně vysokooktanové drama.
První čtyři vzájemné zápasy s Fritzem Lehečka prohrál, loni ale na hvězdného soupeře poprvé našel recept během slavného daviscupového vítězství v Delray Beach.
Teď Američana překonal znovu. A opět na Floridě. V osmifinále „tisícovky“ v Miami triumfoval po setech 6:4, 6:7, 6:2.
A byla to jízda. Čtyřiadvacetiletý Čech nasázel 37 vítězných úderů, při velké agresivitě svého tenisu započítal pouhých 33 nevynucených chyb.
Patnáctkrát v utkání vyrazil Lehečka na síť, patnáctkrát byl úspěšný. Fritze mučil aktivní hrou, bombami zejména z forhendu i chytrými kraťasy.
„Naprostá masterclass ve třetím setu,“ napsala v reportáži tenisová asociace ATP. „Lehečka předvedl ohromující závěr a zkazil domácí oslavy,“ dodala.
Podle analytického účtu Tennis Insights se kvalita Čechovy hry ve třetím dějství výrazně vymykala normálu.
Zatímco ve druhém setu, který ztratil v tie-breaku, zaznamenal výkon s ratingem 6,98, ve třetím mu spočítali hodnotu 9,53. To je výrazně nad průměrem na tour, který činí 7,29.
Kvalita servisu? 9,6. Kvalita returnu? 8,8. Forhend za úžasných 8,7, stejně jako bekhend.
„Mým cílem bylo zůstat agresivní,“ řekl Lehečka, který vyhrál pět z posledních šesti gamů zápasu.
„Ve druhém setu jsem trochu polevil, potom jsem ale cítil, že pokud chci porazit někoho, jako je Taylor, musím do toho ve třetím setu jít naplno a být agresivní. Musel jsem ukázat odvahu a jít si pro každý míč. To jsem se snažil dělat. A vyšlo to,“ vysvětloval Lehečka, který zaznamenal první vítězství nad hráčem top 10 v roce 2026.
V závěru hrál fenomenální tenis. Brzy šel do brejku a náskok sebejistě držel. Za stavu 5:2 pak udeřil na returnu. Na shodu se dostal dokonale sehranou výměnou, ve které se z defenzivy probojoval až na síť k preciznímu stop-voleji. Fritz věděl, že k síti ani nemá cenu běžet.
Vzápětí returnoval pod nohy Američana a vybojoval první mečbol. V něm znovu tvrdě zaútočil, výhru měl na raketě. Jeho forhend ovšem jemně nadzvedla páska sítě a míč doletěl do těsného autu.
Lehečka vstřebával smolný okamžik, otočil se na své trenéry a přítelkyni a vykřikl: „Netoč to, vole!“ Někdo z jeho týmu mečbol natáčel na telefon, což český tenista po nezdaru vnímal jako zakřiknutí. Vzápětí se situaci zasmál, rychle se zkoncentroval a šel na věc.
V následující tvrdé výměně opět převzal iniciativu a Fritze po náběhu k síti zaskočil prvotřídním zkrácením hry. Američan sprintoval, ale marně. Opřel se pak o síť, jen se smál své bezmoci a kroutil hlavou. Šlo o odpovídající reakci na Lehečkovu stoprocentní úspěšnost ve hře „u saka“.
Druhý mečbol už byl úspěšný, kouzla zbavený Fritz ukončil zápas dvojchybou.
Lehečka hraje v Miami svůj letos prozatím jasně nejlepší turnaj, navíc se mu příhodně pročistila jeho část turnajového pavouka.
Světovou jedničku Carlose Alcaraze totiž odklidil z cesty Sebastian Korda. Amerického syna české tenisové legendy zase v úterý vyřadil senzační čtvrtfinalista, kvalifikant Martín Landaluce ze Španělska.
Právě dvacetiletý Španěl, až 150. hráč světového žebříčku, bude ve středu večer středoevropského času soupeřem Lehečky. Ten bude jasným favoritem a ani v případě postupu do semifinále nebude čelit někomu z nejvěhlasnějších protivníků. Jeho soupeřem v boji o finále by byl jeden z dvojice Tommy Paul - Arthur Fils.
ŽIVĚ Američané začnou příští rok vyrábět letouny F-35 pro českou armádu
Americká společnost Lockheed Martin začne s výrobou letounů páté generace F-35 pro českou armádu v roce 2027. Letouny F-35 nahradí v české armádě pronajaté stíhačky JAS-39 Gripen. První F-35 mají být hotové v roce 2029.
ŽIVĚ Rusko hlásí sestřelení 389 dronů, Ukrajinci trefili i baltský přístav Usť-Luga
Ruská protivzdušná obrana během noci na dnešek sestřelila 389 ukrajinských dronů. Podle agentury Reuters to oznámilo ruské ministerstvo obrany, které ale informace o případných škodách neuvedlo. Ukrajinské údery mířily na Moskevskou a Leningradskou oblast a také na ruské regiony hraničící s Ukrajinou, která se od února 2022 brání ruské invazi.
ŽIVĚ Íránci kladou Trumpovi své podmínky pro případné příměří, týkají se i Hormuzu
Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil. Z nových zpráv vyplývá, že mezi předběžnými podmínkami, které Teherán stanovil pro případná jednání o příměří, je zavření všech amerických základen v Perském zálivu a finanční odškodnění za americko-izraelské útoky. Nejmenovaný americký činitel označil podmínky za nereálné.
Nečas nejde zastavit, i hvězdný Crosby na něj jen zíral
Český hokejista Martin Nečas vstřelil vítězný gól Colorada v Pittsburghu, dal i další branku a při výhře 6:2 byl vyhlášen největší hvězdou zápasu.
Gumové rukavice mějte na klíčence. Můžou vám zachránit život, vysvětluje instruktor
Instruktor první pomoci Martin Bartl a Lucie Laitlová, koordinátorka vzdělávání Centra současného umění DOX, v novém díle Spotlightu vysvětlují, proč je většina lidí při konfliktních situacích na veřejných místech pasivní a jak to zvrátit, aniž byste ohrozili sebe či druhé.