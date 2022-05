Netěším se, přiznal Djokovič. Jde proti slovenskému guru, jehož se dvakrát zbavil

Novak Djokovič a Marián Vajda. Obdivovaná tenisová spolupráce, která srbskému šampionovi vynesla všech dosavadních dvacet grandslamových trofejí. Pokud po jeho boku nestál slovenský kouč, Djokovič se k největším titulům neprosadil. V Paříži teď oba zažijí nepředstavitelnou věc: postaví se proti sobě.

Spolupracovali víc než čtrnáct let. Společně vyhráli dvacet grandslamových titulů. V květnu 2017 přišel první rozchod, jenže Djokovič tehdy bez svého stěžejního guru rychle pohasl.

Na French Open prohrál ve čtvrtfinále s Dominicem Thiemem, ve Wimbledonu ve stejné fázi skrečoval Tomáši Berdychovi, na začátku další sezony na Australian Open šokoval porážkou v osmifinále s Korejcem Čong-Hjonem a na dalším Roland Garros jej poslal předčasně ze hry jiný outsider Ital Marco Cecchinato.

To už ve chvíli, kdy to Djokovič nevydržel a povolal Vajdu nazpět do služby. Obnovení chemie sice chvíli trvalo, brzy se ale začalo královsky vyplácet. Srb vyhrál čtyři z následujících pěti grandslamů.

Letos v březnu se jejich cesty rozešly podruhé. Za zvláštních okolností. Zatímco Djokovič vysvětloval, jak už se Vajdovi nechce cestovat, zkušený slovenský odborník mluvil přece jen trochu jinak.

Slovenským médiím prozradil, že rozchod vzešel, podobně jako v roce 2017, z iniciativy tenisové superhvězdy. Djokovič se rozhodl vsadit na svého druhého plnohodnotného trenéra Chorvata Gorana Ivaniševiče. Vajda se o tom nedozvěděl přímo z očí do očí.

"Chtěl to zredukovat a vybral si Gorana. Nikdy jsme se o tom přímo nebavili, vycházel jsem z analýzy programu, který si připravil na nejbližší období," uvedl kouč v rozhovoru pro deník Pravda.

Dlouho bez práce nezůstal a cestovat při jejím výkonu bude ještě mnohem víc než dřív. Sedmapadesátiletý rodák z Považské Bystrice kývl na nabídku nejlepšího slovenského tenisty současnosti, ambiciózního Alexe Molčana.

Čtyřiadvacetiletý levoruký hráč během roku vyletěl ze třetí stovky až na současné 38. místo světového žebříčku, ukázal značný potenciál a Vajda chtěl být u toho.

"Jsem spokojený, protože mohu trénovat nejlepšího hráče na Slovensku. Neváhal jsem dlouho. Alex je v žebříčku na podobném místě, jako byl na začátku naší spolupráce i Novak," citoval jej deník Pravda.

Když před třemi týdny dostal otázku, jaké to bude, pokud se Molčan v Paříži připlete Djokovičovi do cesty, byl Vajda nadšený.

"Byl by to skvělý pocit. Těšil bych se, takový zápas Alex potřebuje, hodně by mu to dalo," řekl kouč, byť uznal, že připravovat taktiku na svého bývalého svěřence by bylo hodně zvláštní.

Nyní už ale několik hodin řeší právě tohle. Molčan v dnešním druhém kole Roland Garros vyzve světovou jedničku, přičemž ta z osudového scénáře nadšená není.

"Molčan je pro mě soupeř jako každý jiný, ale nikdy jsem neviděl Mariána v boxu svého soupeře. Abych byl upřímný, netěším se na to," přiznal Djokovič. V prvním kole smetl Japonce Jošihita Nišioku a odhodlání porvat se o 21. grandslamový titul, kterým by vyrovnal bilanci Rafaela Nadala, ukazoval nezvykle hlasitými projevy radosti.

Slova Vajdy i Djokoviče nevypovídají o žádné vzájemné zášti. Oba v uplynulých dnech prohlásili, že zůstali dobrými přáteli.

"Psal jsem Mariánovi před pár dny a tady v Paříži už jsme se i viděli. Musím přiznat, že to pro mě nebude lehké," zopakovala tenisová ikona.