„Nesmím ani na tribunu, pořád mě testují.“ Vondroušová popsala zvláštní důsledky trestu

Chodí jí zprávy, množí se otázky. Fanoušci Markéty Vondroušové netuší, že čtyřletý trest, který kvůli neodevzdanému antidopingovému vzorku dostala, neznamená jen to, že nemůže hrát tenis. Wimbledonská šampionka teď popsala, jak silně jí zákaz zasahuje i do osobního života.
Pořád doufá ve zvrat, až případ projedná sportovní arbitráž. Do té doby se musí vyloženě vyhýbat tenisovým kurtům i přesto, že chodí s českým profesionálním hráčem Andrewem Paulsonem.
Dokonce jí domů pořád chodí kontroly a dopingoví komisaři jí odebírají vzorky moči, přestože nesmí hrát tenis až do roku 2030.
„Většina lidí si myslí, že to znamená, že čtyři roky nemůžete hrát tenis, ale je v tom mnohem víc. Pořád musím do systému uvádět, kde v konkrétní hodinu jsem, aby mě mohli testovat,“ napsala na svém Instagramu.
Komisař na ni čekal i před pár dny, když se vrátila z dovolené na Bali, a to už v sedm ráno.
Největší omezení ale pro ni znamená to, že musela úplně opustit tenisovou rodinu.
„Většina mých přátel je součástí tenisového světa. Já dokonce nemůžu se jít dívat a podpořit je, jak hrají, tak jak jsem byla zvyklá. Nesmím ani na tribunu. Na zápasy svého přítele se dívám v hotelovém pokoji,“ vysvětlila.
I přesto aktuálně 88. deblového hráče světa doprovází po celém světě na turnajích.
„Chci, abychom trávili společně co nejvíce času. Nesmím ale do areálu s akreditací ani bez ní. Proto trávím čas na hotelu, když hraje zápas. Jeho první utkání po mém trestu jsem tam probrečela. Je těžké přijít o něco, co bylo normální součástí mého života,“ popsala.
Na sociálních sítích musí v současné době číst zprávy příznivců i hejtrů, kteří v ní vidí dopingovou hříšnici i přesto, že trest dostala za neodevzdání vzorku, nikoli za pozitivní nález.
„Četla jsem vyjádření některých lidí z tenisového světa, že to vypadá, že jsem možná kouřila trávu, a proto jsem neodevzdala vzorek. Bohužel tihle lidé vůbec nepřemýšlejí nad tím, co říkají a jak se tím můžou někoho dotknout,“ rýpla si do slov, která pronesla například tenisová legenda Martina Navrátilová.
Vondroušová si od svého příspěvku na Instagramu slibuje, že se přestanou někteří uživatelé vyptávat na to, jak se jí čtyřletý trest dotýká.
„Zároveň chci poděkovat těm, kteří mě podporují během tohoto náročného období, moc si toho vážím“ dodala Vondroušová.
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