„Neskutečné scény.“ Výbuch Češky otřásl tenisem, ukrajinská hvězda utěšovala poklonou

V devatenácti letech sahala po jednom z nejcennějších triumfů kariéry, na lopatě měla Tereza Valentová zkušenou ukrajinskou superstar Elinu Svitolinovou. Jenže místo velkého vítězství mladé Češky sledovala tenisová planeta jeden z nejbolestivějších kolapsů celé sezony.
Americké Cincinnati se v neděli večer stalo dějištěm bláznivého obratu. Obětí se stala Valentová, hrdinkou Svitolinová.
Stále náctiletá Češka světovou devítku přehrávala agresivní hrou, dlouho vypadala neohroženě a odhodlaně.
Až do chvíle, kdy měla uzavřít zápas posledním míčkem.
V závěru druhé sady si ve dvou po sobě jdoucích gamech na returnu vypracovala celkem sedm mečbolů.
Prvních pět zahodila výhradně svými chybami. Zatímco během ostatních výměn hrála bez nervů, útočně a nebojácně, na mečbolech se jí roztřásla ruka.
Při šesté šanci na ukončení zápasu neměla štěstí, míč z její rakety se odrazil od pásky příhodně pro Svitolinovou, která snadno zakončovala. Sedmý mečbol ale Valentová zase pokazila sama.
Zlomit se zprvu nenechala. V tie-breaku druhé sady šla do nadějného náskoku 5:2, byla znovu dva body od triumfu. Prohrála však pět míčků po sobě, přišla o druhý set a tím i o poslední zbytky sebevědomí.
„Neskutečné scény v Cincinnati. Wow,“ psal v tu chvíli populární tenisový novinář José Morgado na sociální siť X .
Řeč těla obou hráček jasně naznačovala, co se bude dít dál. Zatímco rodačka z Oděsy kráčela k lavičce takřka superhrdinskou chůzí, mladá Češka sklopila hlavu i ramena a utekla do zákulisí v marné snaze setřást ze sebe právě prožité sportovní trauma.
Ve třetí sadě ji znovuzrozená čtyřnásobná grandslamová semifinalistka uštědřila „kanára“. Valentová uhrála v celé sadě jen třináct míčků.
„Šílený zápas a BRUTÁLNÍ porážka pro Valentovou,“ glosoval Morgado.
„Některé porážky bolí víc než jiné a Tereza Valentová přesně ví, do které kategorie patří ta dnešní. Česká hráčka měla na dosah vítězství, které mohlo změnit průběh její sezony, místo toho ale zažila jeden z nejkrutějších obratů, jaké kdy turnaj v Cincinnati viděl,“ reportoval španělský tenisový list Punto de Break.
„Absolutně neuvěřitelný comeback. Elina je a vždycky bude jednou z nejúžasnějších bojovnic, které kdy hrály tenhle sport. Nezlomnost je stav mysli. Odolnost vychází ze srdce,“ napsal magazín The Tennis Letter.
Zatímco zničená Češka odcházela do šatny za povzbuzujícího potlesku diváků, Svitolinová u mikrofonu vyprávěla o tom, co právě prožila.
„Nebyl to pro mě snadný večer, ale skončil dobře. Jsem moc šťastná. Moc díky, že jste mi fandili, i když jsem čelila mečbolům. Hnali jste mě za obratem a já to vážně cítila. Nepřestávala jsem bojovat a byla jsem za to odměněna,“ prohlásila jednatřicetiletá favoritka.
Valentové, 64. hráčce aktuálního rankingu WTA, potom adresovala alespoň slovní útěchu, když se zastavila u jejího nesporného talentu a zářivé budoucnosti.
„Ano, hrála famózně. Snažila jsem se na to najít odpovědi až do poslední chvíle. Zkoušela jsem všechno možné, protože ona prostě trefovala čáry a pálila skvěle. Dlouho mi to trvalo, ale nakonec jsem to dokázala,“ dodala spokojeně Svitolinová.
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