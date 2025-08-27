Nesedí mi to, trápím se tu, stýskala si Siniaková. Šance měla, přesto vypadla

Devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové vypadla v úvodní fázi US Open potřetí za sebou.
Proti 47. hráčce světa Baptisteové přišla šestkrát o servis, sama využila jen čtyři ze 13 brejkbolů.
Nepomohlo jí ani 19 vítězných míčů, zaznamenala také 32 nevynucených chyb.
"Jsem zklamaná, že jsem prohrála. Myslím, že ty šance tam byly. Nesedí mi to tady, trápím se tu. To je pak těžké zahrát v důležitých momentech lépe a věřit si," posteskla si Siniaková.
"Na to, jak to tu necítím a nejde mi to, jsem byla hodně blízko. Myslím, že ona se také trápila. Když ale uděláte v důležitých momentech spoustu chyb, tak je pak těžké vyhrát," doplnila.
Siniaková, která minulý týden chyběla kvůli nemoci Itala Jannika Sinnera a rozhodnutí pořadatelů v novém formátu smíšené čtyřhry, zahájila duel proti Baptisteové nadějně.
Třikrát měla náskok brejku a za stavu 5:4 servírovala na zisk setu. Šanci ale nevyužila a po dalších třech prohraných gamech sadu ztratila.
Ve druhém setu naopak Siniaková brzy ztrácela 0:3 a po prohraném servisu v šesté hře již čelila stavu 1:5. Podařilo se jí sice lehce snížit, Baptisteová si však už závěr utéct nenechala. Duel zakončila druhým využitým mečbolem.
Siniaková bude v turnaji pokračovat už jen ve čtyřhře po boku Američanky Taylor Townsendové. Společně budou plnit roli nasazených jedniček.
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Baptisteová (USA) - Siniaková (ČR) 7:5, 6:3, Alexandrovová (13-Rus.) - Sevastovová (Lot.) 6:4, 6:1, Siegemundová (Něm.) - Šnajderová (20-Rus.) 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, Kruegerová (USA) - Keninová (26-USA) 5:7, 6:4, 6:2, Lysová (Něm.) - Jonesová (Brit.) 6:0, 7:5, Cirsteaová (Rum.) - Sierraová (Arg.) 7:5, 6:0, Gauffová (3-USA) - Tomljanovicová (Austr.) 6:4, 6:7 (2:7), 7:5, Ósakaová (23-Jap.) - Minnenová (Belg.) 6:3, 6:4, Zacharovová (Rus.) - Avanesjanová (Arm.) 6:3, 6:4, Vekičová (Chorv.) - Bouzasová (Šp.) 3:6, 7:5, 6:3.
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: De Minaur (8-Austr.) - O´Connell (Austr.) 6:3, 6:4, 6:4, Auger-Aliassime (25-Kan.) - Harris (Brit.) 6:4, 7:6 (10:8), 6:4, Tsitsipas (26-Řec.) - Müller (Fr.) 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (7:5), Močizuki (Jap.) - Gaston (Fr.) 6:4, 6:3, 6:4, Borges (Portug.) - Holt (USA) 6:4, 6:2, 6:3, Paul (14-USA) - Möller (Dán.) 6:3, 6:3, 6:1, Schoolkate (Austr.) - Sonego (It.) 6:3, 7:6 (10:8), 1:6, 1:6, 7:6 (10:6), Altmaier (Něm.) - Medjedovič (Srb.) 7:5, 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 6:4, Safiullin (Rus.) - Monfils (Fr.) 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4, Fearnley (Brit.) - Bautista (Šp.) 7:5, 6:2, 5:7, 6:4.