Nejrychlejší na světě? Superstar zírala. Bejlek je trhákem, z interview nabíhá husí kůže

Další česká tenistka hýbe děním mezi absolutní elitou. Sára Bejlek na čtvrtý pokus poprvé v životě porazila hráčku první desítky, k významnému kariérnímu milníku si přitom rovnou vybrala světovou jedničku. Působivé vítězství dvacetileté Češky nad Běloruskou Arynou Sabalenkovou v osmifinále tisícovky v americkém Cincinnati logicky vyvolalo bouřlivé ohlasy tenisového světa.
To je jízda. Seznam velkých hráček, které mladá česká tenistka v uplynulých dnech v Cincinnati vytrestala, vyznívá monumentálně: Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková, Jekatěrina Alexandrovová, Aryna Sabalenková.
Ani jedna z šampionek nedokázala čelit strhující tenisové bouři „motorové myši“ z Hrušovan nad Jevišovkou.
Sklonit se musela i světová jednička. Navzdory své letošní herní krizi byla Sabalenková jednoznačnou favoritkou, padla ale po výsledku 6:7, 4:6.
V mnoha momentech jen zírala, co Bejlek dokázala vrátit a jak zvládla přecházet z urputné defenzivy k agresivním útokům, zkrácením hry a změnám rytmu, na něž neexistovala odpověď.
Frustrace Sabalenkové rostla zejména poté, co v obou setech ztratila výrazný náskok: v tie-breaku první sady jí nestačilo ani vedení 5:1, ve druhém dějství zase vedla už 4:1 na gamy.
Často ji kamery zabraly, jak se jen hořce usmívá.
Tuhle výměnu sice Běloruska vyhrála, je ale vhodnou ilustrací náročnosti až nemožnosti překonat „českou cihlovou zeď“.
„Je Bejlek nejrychlejší hráčkou na světě?“ ptal se jeden z fanoušků na sociální síti X.
Dle mnohých reakcí je zřejmé, že právě noční vítězství v Ohiu nad vítězkou čtyřech grandslamů představilo Bejlek širšímu tenisovému publiku. Převládá úžas.
„Největší výhra jejího života. První čtvrtfinále na této úrovni. Na její hře je spousta věcí, které musíte milovat: ten brutální levácký forhend, senzační anticipace a pohyb. A také ten oheň v jejích očích. Česko má další novou hvězdu,“ rozplýval se magazín The Tennis Letter.
Oficiální účet turnaje si rovněž pomohl „ohnivou“ metaforou. „Bejlek has caught fire,“ psal už po první sadě ve snaze vyjádřit, že bude mladičká Češka v aktuálním transu jen těžko k zastavení.
Komentátor mezinárodního přenosu nejspíš už dlouho nepoužil v jediném zápase tolikrát citoslovce „wow“ ani adjektivum „unbelievable“.
Bejlek nakonec skutečně nebyla k zastavení. Své nohy ostatně nemohla udržet v klidu ani během rozhovoru přímo na kurtu bezprostředně po triumfu.
„Je to tvé první vítězství nad hráčkou top 10, top 5 a hádej co… právě jsi porazila světovou jedničku,“ zahlásil nejprve moderátor. Z autentické reakce Bejlek ve spojení s bouřlivými ovacemi publika naskakovala husí kůže.
„Právě teď jsem úplně ztratila slova. Je to neuvěřitelný pocit. Jsem super šťastná. Ne, nenacházím další slova,“ rozesmála se Češka. Hlas se jí třásl, když měla analyzovat taktiku, která ji dovedla k životnímu úspěchu.
„Prostě jsem hrála to, co jsem zrovna cítila. Moc jsem nad tím popravdě nepřemýšlela. A to byl podle mě klíč. Snažila jsem se nebýt nervózní, prostě hrát a to je všechno,“ vysoukala ze sebe.
Na otázku, jak zásadní může být vítězství nad světovou jedničkou pro její sebevědomí, bez váhání odpověděla: „Hodně, opravdu hodně. Ale i v tomhle zápase jsem si hodně věřila, a povedlo se. Jsem hrozně šťastná.“
Češka si na závěr vychutnala další ovace. Ve čtvrtfinále se utká s další superhvězdou a grandslamovou vítězkou, domácí Madison Keysovou.
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