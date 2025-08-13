Tenis

Nepříjemné překvapení. Muchová nestačila na kvalifikantku ze druhé stovky žebříčku

Sport ČTK Sport, ČTK
před 2 hodinami
Jiří Lehečka porazil ve 3. kole tenisového turnaje kategorie Masters v Cincinnati 7:6, 7:6 Australana Adama Waltona a postoupil do osmifinále. Roli papírové favoritky nepotvrdila Karolína Muchová, jež v Ohiu prohrála 2:6, 4:6 s Varvarou Gračovovou z Francie.
Karolína Muchová v utkání s Varvarou Gračovovou na turnaji v Cincinnati
Karolína Muchová v utkání s Varvarou Gračovovou na turnaji v Cincinnati | Foto: Reuters

Turnajová jedenáctka Muchová nečekaně podlehla 103. tenistce světa Gračovové, jež se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace.

Osmadvacetiletá olomoucká rodačka tak nezopakovala výkon z minulého turnaje v Montrealu, kde poprvé od března vyhrála dva zápasy za sebou.

Dvaadvacátý nasazený Lehečka zdolal 85. hráče světa Waltona po dvouhodinové vyrovnané bitvě, v níž oba tenisté neudrželi podání jen jednou ve druhém setu. Třiadvacetiletý český tenista si v utkání pomohl 17 esy, zkrácené hry vyhrál 7:5 a 7:3.

Český daviscupový reprezentant tak v Cincinnati zopakoval osmifinálovou účast z předchozího turnaje Masters v Torontu.

V dalším kole se může utkat s jeho vítězem Benem Sheltonem z USA, jehož zápas 3. kola proti Španělovi Robertu Bautistovi byl kvůli dešti odložen na dnešek.

Předčasné ukončení programu kvůli špatnému počasí bylo obzvlášť frustrující pro Němce Alexandera Zvereva, který před přerušením vedl 6:4, 5:4 nad Američanem Brandonem Nakashimou a měl podávat na vítězství.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo: Lehečka (22-ČR) - Walton (Austr.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), Chačanov (14-Rus.) - Brooksby (USA) 6:3, 6:3.

Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo: Gračovová (Fr.) - Muchová (11-ČR) 6:2, 6:4, Bronzettiová (It.) - Ostapenková (23-Lot.) 1:6, 6:3, 6:4.

Čtyřhra - 2. kolo: McNallyová, Nosková (USA/ČR) - Aojamaová, Bucsaová (Jap./Šp.) 7:6 (7:2), 3:6, 13:11.

 
