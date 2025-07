"Nepříjemné, losu jsem se musela smát." Parťačka způsobila Češce pád

Pro obě to byla velká příležitost uhrát spoustu bodů na domácí akci. Los je však postavil proti sobě, takže jedna z nich musela odejít s prázdnou. Laura Samson a Dominika Šalková svedly urputnou tenisovou bitvu v prvním kole probíhajícího Livesport Prague Open.

Pražský turnaj z kategorie WTA 250 je už tradičně přehlídkou českého tenisového mládí, u kterého pořadatelé nešetří divokými kartami. Dávají tak místním hráčkám šanci posbírat body na domácí půdě.

To ovšem skýtá riziko, že se Češky střetnou v derby už v některém z prvních kol.

Což se přesně stalo jednadvacetileté Dominice Šalkové a sedmnáctileté Lauře Samson. Nakonec se radovala první jmenovaná, když vyhrála dvakrát 6:3.

"Určitě je to hodně nepříjemné, když se hraje proti Češce, zvláště na domácím turnaji. Byl to těžký zápas. Snažily jsme se obě zahrát co nejlépe. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla, vyhrála a těším se na další zápas," nechala se slyšet Šalková.

Obě se po proměněném mečbolu u sítě s úsměvem objaly, ale pro obě to byl hodně vypjatý zápas.

Samson neobhájí semifinále z loňského roku, přijde o spoustu bodů a propadne se zhruba o 70 míst až do čtvrté stovky žebříčku.

Pro Šalkovou proto vůbec nebylo jednoduché uštědřit soupeřce tak fatální porážku. Navíc když jsou to obě parťačky ze sparťanského tenisového klubu a před pár týdny si spolu zahrály čtyřhru na turnaji v Haagu.

"Když jsem viděla los, začala jsem se tomu docela smát. Říkala jsem si, že jsme toho debla ani hrát neměly," kroutila hlavou vítězka.

I když dokázala vyhrát ve dvou setech, v některých gamech se s o čtyři roky mladší soupeřkou dlouho přetahovala.

"Každý může někdy někoho překvapit, když změní hru. Když se ale tady známe a trénujeme, tak víme, co a jak bude která hrát. Změnit styl není úplně jednoduché, takže jsme se s tím snažily nějak poprat, a dopadlo to takhle," dodala Šalková.

I pro ni byl dnešní zápas hodně důležitý. Loni si na turnaji v osmifinále vážně zranila kotník a rekonvalescence ji ovlivnila i pro zbytek sezony.

"Zatím jsem přežila první kolo ve zdraví, musím to zaklepat. Snad přežiju i druhé. Minulý rok to bylo nešťastné. Bohužel, stalo se, už s tím nic neudělám. Jsem ale ráda, že tu můžu znovu hrát," dodala hráčka, které momentálně patří 184. místo na okruhu.