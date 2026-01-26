Přeskočit na obsah
26. 1.
Sport

Hvězda Siniaková přehrála i muže. Její partner jančil tak, až Češku uvedl do rozpaků

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Wimbledonští vítězové konečně zase bok po boku září na tenisovém kurtu. Kateřina Siniaková a Sem Verbeek po nedobrovolně vynechaném US Open rozšiřují v Austrálii svou unikátní bilanci. V Melbourne zvládli další dramatický finiš a zahrají si čtvrtfinále.

Kateřina Siniaková a Sem Verbeek, Wimbledon 2025
Kateřina Siniaková a Sem Verbeek, Wimbledon 2025Foto: Reuters
Poprvé se spojili na loňském Wimbledonu. A okamžitě si sedli. Natolik, že v londýnském All England Clubu za celý turnaj nepoznali porážku.

Slavná Češka a do té doby prakticky neznámý nizozemský deblista tehdy pozvedli vítěznou trofej a upoutali svět tenisu nejen hrou, ale i partnerstvím plným úsměvů, pohody a dobré nálady.

Deblová světová jednička v Londýně vynesla nizozemského hráče k věčné tenisové slávě. Verbeek si na slavném Centre Courtu zahrál poprvé v životě a hned získal první grandslamový titul.

Po závěrečném mečbolu, který Siniaková proměnila drtivou smečí, se Verbeek na základní čáře sesunul k zemi a vychutnával si triumf. Poté rychle vstal, vzal českou spoluhráčku do náručí a při ceremoniálu jen ztěžka krotil emoce.

Jednatřicetiletý tenista pevně svíral trofej v náručí, jako by nevěřil, že je doopravdy jeho. "Držíš ji jako své drahocenné dítě," upozornila moderátorka rozhovoru.

"Asi budu emocionální," správně předvídal levoruký Nizozemec. Když zaostřil pozornost na Siniakovou, v očích se mu zaleskly slzy.

"Káťo, moc moc ti děkuji, byla to pro mě čest a velké potěšení. Jsi deblová legenda. Děkuji za tenhle čtvrtek, který si budu pamatovat do konce života," uvedl 193 centimetrů vysoký tenista, který během tažení k titulu zaujal čirou radostí z tenisu, úsměvem za každé situace a bezbřehým entuziasmem.

V New Yorku chtěli ve spolupráci pokračovat, jenže američtí pořadatelé fatálně změnili formát mixu. Chtěli v něm jen prvotřídní, pokud možno singlové hvězdy.

Kolem startu Siniakové panoval chaos, dlouho nebyla vůbec nominovaná, nakonec ji zařadili do dvojice k italské superstar Janniku Sinnerovi. Ten se ale těsně před začátkem odhlásil a Siniaková měla smůlu.

Teď už obnovení úspěšného partnerství nebránilo nic. Siniaková s Verbeekem jsou na Australian Open nenasazeným párem, přesto už postoupili mezi osm nejlepších.

Celkově tak vyhráli sedm zápasů v řadě. Respektive všech sedm zápasů, do kterých kdy spolu nastoupili.

V Melbourne ovšem o šanci na druhý společný grandslamový titul zatím musejí tvrdě bojovat. Oba dosavadní duely museli otáčet a rozhodnout až v závěrečném super tie-breaku hraném do deseti bodů.

Pondělní osmifinále proti favorizovanému páru Čang Šuaj - Tim Pütz rozhodlo jen pár míčků.

Česko-nizozemská dvojice prohrávala v závěrečném dějství už 7:8, potom však třemi úspěchy v řadě drama překlopila na svou stranu. Konečné skóre? 4:6, 6:2, 10:8.

Když Siniaková proměnila mečbol brilantním vítězným returnem proti tvrdému servisu zkušeného Němce, Verbeek začal šílet.Po kurtu doslova jančil a oslavoval umění tenisové partnerky. Češka to sledovala s rozpačitým úsměvem, poté ale svého parťáka srdečně objala.

"Byl to těžký zápas. Soupeři hráli moc dobře, nám to naopak trochu nevycházelo. Bylo více chyb na síti, ale jsem ráda, že se to otočilo a že pomalu jediný return, který se mi povedl, byl na mečbol. Nejdůležitější je, že jdeme dál a máme další šanci hrát," řekla Siniaková pro web tenisovysvet.cz.

Ve čtvrtfinále se česko-nizozemský pár utká s Francouzi Kristinou Mladenovicovou a Manuelem Guinardem. Zároveň Siniaková pokračuje i v ženském deblu po boku Taylor Townsendové, i tam už je mezi osmičkou nejlepších.

