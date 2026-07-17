„Nepochopitelné. Chtělo se mi brečet.“ Nosková dál fascinuje svět, gesto už řeší i komici

Od finálového triumfu Lindy Noskové na Wimbledonu už uplynul téměř týden, přesto tenisový svět stále žije strhujícím finišem ženské dvouhry nejslavnějšího turnaje. Vycházející česká hvězda vyvolala globální pozornost svým mentálním nastavením i nevídaným gestem. Další a další ohlasy proudí z Velké Británie, USA i Austrálie.
Mladá Češka svými výkony budila pozornost už v průběhu turnaje. Poražené a v řadě případů i zaskočené soupeřky se předháněly v chrlení superlativů a experti s každým kolem hlasitěji promlouvali o jejích šancích na skutečně zásadní průlom.
To, co se odehrálo v sobotním finále, však šokovalo drtivou většinu z nich.
Ohlasy na vítězství Noskové nad zkušenější krajankou Karolínou Muchovou se objevují dodnes a jsou minimálně stejně nadšené jako bezprostředně po utkání. Nadále akcentují zejména jedinečnou mentální vyspělost teprve jednadvacetileté hráčky.
Nosková od stavu 6:2, 5:2 prohrála pět her v řadě a ztratila druhý set. Její ledový klid byl najednou pryč. Prsty zastrčenými v uších blokovala jásot publika na Centre Courtu a na lavičce si přikryla hlavu ručníkem.
V tu chvíli byly její naděje na bodu mrazu.
„Padesát minut nevyhrála jediný game. Poté, co neproměnila pět mečbolů na vítězství v celém Wimbledonu. Já bych to klidně nazvala comebackem století. Opravdu. Neskutečná záležitost. Neuvěřitelná mentální odolnost,“ prohlásila britská expertka Catherine Whitakerová v pořadu The Tennis Podcast.
Její kolega David Law byl neméně udivený.
„Vypadalo to na obrovský emocionální kolaps. Připomnělo mi to příběh Jany Novotné ve finále v roce 1993,“ uvedl s odkazem na slavnou porážku Češky se Steffi Grafovou.
Novotná vedla 4:1 ve třetím setu a měla šanci odskočit na 5:1, ale nedokázala to. Už nevyhrála ani game a skončila v slzách.
„Opravdu to s Noskovou vypadalo podobně. Opustila kurt a mně jí bylo strašně líto. Když si někdo prochází takovým peklem na kurtu, chce se mi upřímně brečet. Očekával jsem, že třetí set bude jasnou záležitostí pro Muchovou, ale Nosková to zvrátila. Byla to skutečně jedna z největších věcí, které letos v tenise uvidíme,“ prohlásil Law.
Podobně to viděli i bývalí američtí tenisté produkující podcast Nothing Major.
„Když si dala ty prsty do uší a prohrála druhý set, všichni jsme si říkali jedinou věc: třetí set prohraje 0:6. Za to, jak se zvedla, zaslouží ohromný kredit,“ žasl Sam Querrey.
„Říkal jsem si: ‚Ach bože, tohle bude pro tuhle mladou dívku nesmírně zničující.‘ Její návrat do zápasu po takových momentech byl nesmírně působivý,“ přidal se novinář Jon Wertheim v nadšené diskusi s bývalou světovou jedničkou Andym Roddickem.
Nad nezvyklým gestem, které podle drtivé většiny výkladů mělo symbolizovat psychický kolaps Noskové, se pozastavili i v Austrálii.
„Její reset byl naprosto šílený. Počátkem tohoto resetu bylo právě zacpání uší a blokování veškerého hluku,“ popisovala komička Lizzy Hoo v podcastu Pod Laver Arena.
„Zprvu bylo bolestivé to sledovat. Ale nakonec se ukázalo, že šlo o gesto, které symbolizovalo opravdu ohromnou energii a auru hlavní hrdinky,“ podotkl její kolega Mike Goldstein.
„Tohle dokázat v 21 letech? Psychická odolnost, kterou Nosková ukázala, je pro mě naprosto nepochopitelná,“ dodal stand-up komik o nejmladší vítězce Wimbledonu od triumfu jiné Češky Petry Kvitové v roce 2011.
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