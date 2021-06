Nepiju, ale teď je čas na šampaňské, prozradila Krejčíková. Oslaví vstup mezi legendy

Stačil jeden grandslamový turnaj a z Barbory Krejčíkové je nesmrtelná legenda (nejen) českého tenisu. Pětadvacetiletá hráčka opanovala Paříž a odveze si singlovou i deblovou trofej.

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková s vítěznou trofejí | Video: Associated Press

"Já normálně vůbec nepiju, ale mám pocit, že teď je čas pořádně slavit," prohlásila Krejčíková po deblovém triumfu po boku Kateřiny Siniakové.

"Zajdeme si na večeři a dáme si sklenku šampaňského. Užijeme si to," upřesnila plán na nedělní večer v Paříži, během kterého jí možná začne docházet, co na French Open dokázala.

"Zatím si to úplně neuvědomuju, neměla jsem čas číst žádné články. Až si v klidu otevřu internet, asi mi to dojde," zasmála se Krejčíková a přiznala únavu.

Aby ne, v nohách má čtrnáctidenní pekelnou jízdu. Sedm utkání ve dvouhře, šest zápasů ve čtyřhře a dva duely v mixu. Týden před Roland Garros navíc vyhrála titul ve Štrasburku, celkem se tedy nezastavila tři týdny.

"Bylo to náročné. Včera mě navíc úplně ovládly emoce, nespala jsem moc dobře. Ráno jsem se probudila a cítila jsem se strašně unavená. Hodně mě bolí nohy," prozradila.

Přiznala, že se po dlouhatánské francouzské anabázi těší domů. "Chci se už vrátit, relaxovat, strávit čas s rodinou. A pak začnu makat znovu."

Blíží se totiž Wimbledon. Travnatý grandslam začne v Londýně už za dva týdny a Krejčíková na něm bude v hlavní soutěži startovat vůbec poprvé v kariéře. Třikrát zde hrála neúspěšně kvalifikaci, v letech 2015-2017.

"Doufám, že budu mít šanci i na trávě, ale vlastně netuším, protože na ní nemám zkušenosti. Uvidíme, ale těším se," dodala.

Po životním turnaji pocítila úlevu. "Odteď vím, že si můžu začít tenis opravdu užívat, protože jsem dosáhla všeho, co jsem kdy chtěla. Chci se ale dál zlepšovat."

V páru s Kateřinou Siniakovou získala už třetí grandslamový titul. Češky napravily finálovou porážku z únorového Australian Open, které se nepovedlo zejména Siniakové.

"Snažila jsem se Katku podpořit. Říkala mi, že tam hrála zle a že to nechce zase zkazit. Uklidňovala jsem ji. Ona mi pak při zápase hodně pomohla, jsem jí vděčná a šťastná za to, jak jsme to zvládly," lebedila si Krejčíková.

Siniaková zářila zejména na síti. "Dneska mi tam spadlo snad úplně všechno. Celkově jsme hrály výborně, skvěle jsme komunikovaly," rozplývala se a prozradila, že při sobotním finále dvouhry zažívala velké nervy. "To je snad lepší být na kurtu než takhle fandit," smála se tenistka z Hradce Králové.

Před turnajem by považovala případný titul pro Krejčíkovou za velké překvapení, jak se ale klání na Roland Garros vyvíjelo, začala kamarádce věřit.

"Ženský tenis je teď hodně otevřený, není tady žádná dominantní hráčka. S každou se dá hrát, každá se dá porazit. A když jsem viděla, jak Bára prochází turnajem, došlo mi, že si to plně zaslouží," konstatovala Siniaková.

Dalšími cíli úspěšné dvojice bude samozřejmě Wimbledon a v létě medaile z olympiády. "Vidím před námi zářnou budoucnost," uzavřela Krejčíková.