Neoblíbená soupeřka. Siniaková proti Keysové opět narazila

Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve 3. kole s Američankou Madison Keysovou. Loňské vítězce Australian Open podlehla deblová světová jednička 1:6, 3:6 a ani ve třetím utkání v kariéře s ní neuhrála alespoň set.
Čtyřiačtyřicátá hráčka žebříčku Siniaková přišla v obou setech dvakrát o podání, závěrečný game při svém servisu prohrála čistou hrou. Proti o dvacet míst lépe postavené Keysové si vypracovala ve druhé sadě tři brejkboly, ale ani jeden nevyužila.
V generálce na US Open bude Siniaková pokračovat ve čtyřhře, s tradiční spoluhráčkou Taylor Townsendovou jsou coby nasazené jedničky ve druhém kole.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):
Muži (dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo: Borges (Portug.) - Rubljov (13-Rus.) 6:3, 6:4.
Ženy (dotace 7,433.076 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo: Keysová (20-USA) - Siniaková (33-ČR) 6:1, 6:3.
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