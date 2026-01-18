Přeskočit na obsah
18. 1. Vladislav
Sport

Nemůže to být horší, říkal si Zverev po setu. Na úvod Australian Open musel otáčet

ČTK

Loňský finalista Alexander Zverev vstoupil do tenisového Australian Open úspěšně. Třetí nasazený Němec porazil v 1. kole Kanaďana Gabriela Dialla 6:7, 6:1, 6:4, 6:2. Příště narazí na domácího Australana Alexeie Popyrina, nebo Francouze Alexandreho Müllera.

Alexander Zverev v prvním kole Australian Open 2026
Alexander Zverev v prvním kole Australian Open 2026Foto: ČTK / AP
Trojnásobný grandslamový finalista, který vloni prohrál v Melbourne až boj o titul s Italem Jannikem Sinnerem, zvládl dnešní duel se 41. hráčem světa Diallem za dvě hodiny a 43 minut.

Pomohlo mu 36 vítězných míčů, nasbíral 15 es. Diallo doplatil na 46 nevynucených chyb.

Osmadvacetiletý Zverev neměl ideální vstup do utkání. První set ztratil v tie-breaku, který prohrál 1:7. Poté už ale soupeři nenabídl jediný brejkbol, pětkrát mu vzal servis a duel otočil. Přes první kolo Australian Open prošel podesáté za sebou.

"Když jsem viděl los, nebyl jsem zrovna nadšený. Gabriel je velmi talentovaný," řekl v rozhovoru na kurtu Zverev.

"Po prvním setu jsem si říkal, že už to asi nemůže být horší. Potom se to ale zlepšilo. Začal mi fungovat forhend a byl jsem víc ve hře," uvedl Zverev.

Do prvního grandslamového turnaje sezony dnes vstoupí také nejvýše nasazení hráči. Mužská světová jednička Španěl Carlos Alcaraz se utká s Australanem Adamem Waltonem.

Mezi ženami zahájí cestu za možným pátým grandslamovým titulem Běloruska Aryna Sabalenková, kterou čeká Francouzka Tiantsoa Rakotomangaová Rajaonahová.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Zverev (3-Něm.) - Diallo (Kan.) 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2, F. Cerúndolo (18-Arg.) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 7:6 (7:0), 6:3, Comesaňa (Arg.) - Kypson (USA) 6:2, 6:3, 3:6, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Jacquemotová (Fr.) - Kosťuková (20-Ukr.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:6 (10:7), Baptisteová (USA) - Townsendová (USA) 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

