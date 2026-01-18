Nemůže to být horší, říkal si Zverev po setu. Na úvod Australian Open musel otáčet

Loňský finalista Alexander Zverev vstoupil do tenisového Australian Open úspěšně. Třetí nasazený Němec porazil v 1. kole Kanaďana Gabriela Dialla 6:7, 6:1, 6:4, 6:2. Příště narazí na domácího Australana Alexeie Popyrina, nebo Francouze Alexandreho Müllera.
Trojnásobný grandslamový finalista, který vloni prohrál v Melbourne až boj o titul s Italem Jannikem Sinnerem, zvládl dnešní duel se 41. hráčem světa Diallem za dvě hodiny a 43 minut.
Pomohlo mu 36 vítězných míčů, nasbíral 15 es. Diallo doplatil na 46 nevynucených chyb.
Osmadvacetiletý Zverev neměl ideální vstup do utkání. První set ztratil v tie-breaku, který prohrál 1:7. Poté už ale soupeři nenabídl jediný brejkbol, pětkrát mu vzal servis a duel otočil. Přes první kolo Australian Open prošel podesáté za sebou.
"Když jsem viděl los, nebyl jsem zrovna nadšený. Gabriel je velmi talentovaný," řekl v rozhovoru na kurtu Zverev.
"Po prvním setu jsem si říkal, že už to asi nemůže být horší. Potom se to ale zlepšilo. Začal mi fungovat forhend a byl jsem víc ve hře," uvedl Zverev.
Do prvního grandslamového turnaje sezony dnes vstoupí také nejvýše nasazení hráči. Mužská světová jednička Španěl Carlos Alcaraz se utká s Australanem Adamem Waltonem.
Mezi ženami zahájí cestu za možným pátým grandslamovým titulem Běloruska Aryna Sabalenková, kterou čeká Francouzka Tiantsoa Rakotomangaová Rajaonahová.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: Zverev (3-Něm.) - Diallo (Kan.) 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2, F. Cerúndolo (18-Arg.) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 7:6 (7:0), 6:3, Comesaňa (Arg.) - Kypson (USA) 6:2, 6:3, 3:6, 6:3.
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Jacquemotová (Fr.) - Kosťuková (20-Ukr.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:6 (10:7), Baptisteová (USA) - Townsendová (USA) 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.
