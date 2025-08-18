Tenis

Nemůže být pět minut dospělá? Jak Naomi pohoršila Američany. Vadí i Plíškovým

před 1 hodinou
Za jeden z nejnepříjemnějších momentů dosavadní tenisové sezony označují mnozí experti i bývalé tenisové hvězdy chování Naomi Ósakaové po finále turnaje v Montrealu. Bývalá světová jednička je pohoršila strohým projevem během závěrečného ceremoniálu.
Naomi Ósakaová
Naomi Ósakaová | Foto: Reuters

"Bylo brutálně nepříjemné se na to dívat," prohlásila Rennae Stubbsová, někdejší veleúspěšná americká deblistka a jedna z nejcitovanějších expertek současného tenisového světa.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová postoupila v Kanadě do prvního finále po narození dcery.

V souboji o trofej ale nestačila na domácí senzaci, osmnáctiletou Victorii Mbokovou.

Svět tenisu pak kromě příběhu vycházející hvězdy s konžskými kořeny řešil i vystoupení Japonky na závěrečném předávání trofejí.

"Tak asi děkuji," zahájila svou řeč. "Nechci to zdržovat, jen chci říct, že všem děkuji. Svému týmu, podavačům, organizátorům a všem dobrovolníkům. Doufám, že jste všichni měli pěkný večer," dodala po porážce 6:2, 4:6, 1:6. 

To bylo vše. Okamžitě se začalo řešit, že se ani slovem nezmínila o vítězce, oproti běžným zvyklostem Mbokové ani nepogratulovala. Ta se přitom během turnaje netajila, že je Ósakaová jejím velkým vzorem.

Později se japonská hráčka omluvila v tiskové zprávě, všechno prý měla v mlze, byla zmatená, a tak zapomněla. Své kritiky tím však nepřesvědčila a téma se v tenisovém prostředí propírá dodnes.

"Už ten start - 'tak asi děkuji' - byl zlý," uvedla Stubbsová ve svém podcastu.

"Já jsem nikdy neuměla moc prohrávat a je těžké mluvit po takové porážce, ale tohle? Ale no tak, říkala jsem si. Byl to jeden z nejhorších momentů, které jsem za dlouhou dobu viděla. Chudák Mboková. K Naomi vzhlížela jako ke svému vzoru, jenže když ti tvůj vzor nedá žádný kredit, to bylo vážně těžké sledovat," vysvětlila.

K momentu se vrátili i další Američané. 

"Nemůže se Ósakaová aspoň pět minut chovat jako dospělá? Prostě dej pěknou řeč, předstírej to na tu chvíli a pak odejdi do šatny. Tohle mě vytáčí," podotkl bývalý jedenáctý hráč světa Sam Querrey.

Téma rezonovalo i v českém tenisovém prostředí. Vyjádřily se k němu rovněž sestry Plíškovy v podcastu Rakety.

"Úplně to nezvládla. Ona neumí moc zvládat tyhle situace s grácií. Viděli jsme to u ní několikrát," řekla Kristýna Plíšková. Její sestra Karolína souhlasila.

"Když poslouchám její rozhovory, úplně mi tahají uši. Ona to má vždycky nějaké divné. Já jsem s ní hrála jednou v Tokiu, bylo to krátce potom, co vyhrála US Open. Byla tam za absolutní hvězdu a lidi ji totálně žrali. A ona také před projevem odešla, nakonec se vrátila a řekla jen, že děkuje. Takže mě to u ní nepřekvapuje," zavzpomínala bývalá světová jednička na podzim 2018, kdy čerstvou grandslamovou šampionku porazila v tokijském finále.

Ósakaová bude poprvé od návratu na grandslamu mezi nasazenými, v žebříčku už se dostala na aktuální 25. místo. V New Yorku, kde v minulosti dvakrát triumfovala, může být černým koněm.

Další zprávy