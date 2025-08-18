Nemůže být pět minut dospělá? Jak Naomi pohoršila Američany. Vadí i Plíškovým

"Bylo brutálně nepříjemné se na to dívat," prohlásila Rennae Stubbsová, někdejší veleúspěšná americká deblistka a jedna z nejcitovanějších expertek současného tenisového světa.
Čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová postoupila v Kanadě do prvního finále po narození dcery.
V souboji o trofej ale nestačila na domácí senzaci, osmnáctiletou Victorii Mbokovou.
Svět tenisu pak kromě příběhu vycházející hvězdy s konžskými kořeny řešil i vystoupení Japonky na závěrečném předávání trofejí.
"Tak asi děkuji," zahájila svou řeč. "Nechci to zdržovat, jen chci říct, že všem děkuji. Svému týmu, podavačům, organizátorům a všem dobrovolníkům. Doufám, že jste všichni měli pěkný večer," dodala po porážce 6:2, 4:6, 1:6.
To bylo vše. Okamžitě se začalo řešit, že se ani slovem nezmínila o vítězce, oproti běžným zvyklostem Mbokové ani nepogratulovala. Ta se přitom během turnaje netajila, že je Ósakaová jejím velkým vzorem.
Později se japonská hráčka omluvila v tiskové zprávě, všechno prý měla v mlze, byla zmatená, a tak zapomněla. Své kritiky tím však nepřesvědčila a téma se v tenisovém prostředí propírá dodnes.
"Už ten start - 'tak asi děkuji' - byl zlý," uvedla Stubbsová ve svém podcastu.
"Já jsem nikdy neuměla moc prohrávat a je těžké mluvit po takové porážce, ale tohle? Ale no tak, říkala jsem si. Byl to jeden z nejhorších momentů, které jsem za dlouhou dobu viděla. Chudák Mboková. K Naomi vzhlížela jako ke svému vzoru, jenže když ti tvůj vzor nedá žádný kredit, to bylo vážně těžké sledovat," vysvětlila.
K momentu se vrátili i další Američané.
"Nemůže se Ósakaová aspoň pět minut chovat jako dospělá? Prostě dej pěknou řeč, předstírej to na tu chvíli a pak odejdi do šatny. Tohle mě vytáčí," podotkl bývalý jedenáctý hráč světa Sam Querrey.
"Mě taky," odpověděl mu jiný extenista Steve Johnson. "Jako sportovkyně se nemůže chovat příjemně, jen když vyhraje. To nejmenší, co může udělat, je, že pogratuluje soupeřce. Je to součást její práce," dodal.
Téma rezonovalo i v českém tenisovém prostředí. Vyjádřily se k němu rovněž sestry Plíškovy v podcastu Rakety.
"Úplně to nezvládla. Ona neumí moc zvládat tyhle situace s grácií. Viděli jsme to u ní několikrát," řekla Kristýna Plíšková. Její sestra Karolína souhlasila.
"Když poslouchám její rozhovory, úplně mi tahají uši. Ona to má vždycky nějaké divné. Já jsem s ní hrála jednou v Tokiu, bylo to krátce potom, co vyhrála US Open. Byla tam za absolutní hvězdu a lidi ji totálně žrali. A ona také před projevem odešla, nakonec se vrátila a řekla jen, že děkuje. Takže mě to u ní nepřekvapuje," zavzpomínala bývalá světová jednička na podzim 2018, kdy čerstvou grandslamovou šampionku porazila v tokijském finále.
Ósakaová bude poprvé od návratu na grandslamu mezi nasazenými, v žebříčku už se dostala na aktuální 25. místo. V New Yorku, kde v minulosti dvakrát triumfovala, může být černým koněm.