Nemůže ani za rodiči do Ruska. Dostala jsem se ke zdi, líčí ztrápená tenisová hvězda

Devatenáctá hráčka světového žebříčku uvedla, že se tak rozhodla v zájmu svého duševního zdraví, na němž se negativně podepsalo neustálé náročné cestování, stresující proces vyřizování žádosti o trvalý pobyt v Austrálii a nemožnost vídat se s rodiči, kteří zůstali v Rusku.
"Pravda je, že jsem se dostala ke zdi a už nemůžu. Potřebuju pauzu," napsala Kasatkinová na Instagram.
"Pauzu od monotónního každodenního života na okruhu, kufrů, výsledků, tlaku, stále stejných tváří (promiňte, holky) a všeho, co k tomuto životu patří," doplnila osmadvacetiletá rodačka z Toljatti.
"Ten program je moc náročný, psychicky i emocionálně jsem na pokraji zhroucení a nejsem v tom sama," dodala.
Kasatkinová od letošního března reprezentuje Austrálii místo rodného Ruska, v němž je nežádoucí osobou.
Po invazi na Ukrajinu v roce 2022 se totiž jednoznačně veřejně postavila proti válce, navíc otevřeně mluví o své homosexuální orientaci. Už v roce 2023 v jednom z rozhovorů uvedla, že se do vlasti nemůže vrátit.
Kvůli vyčerpání už sezonu v nedávné době ukončily mimo jiné i Elina Svitolinová či Beatriz Haddadová Maiaová.
Kasatkinová, která se naposledy představila minulý týden v Pekingu, věří, že se příští rok vrátí na turnaje odpočinutá a připravená znovu bojovat.