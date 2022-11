Stačí být hezká, nemusíte být jedničkou. Tenisová hvězda popsala praktiky marketingu

Stížnosti proti vazbě si v kauze černovické pískovny a privatizace brněnských městských bytů podali všichni obvinění, informovala mluvčí krajského soudu Klára Belkovová. Policie v kauze obvinila sedm lidí a dvě firmy, všech sedm lidí městský soud poslal do vazby. "Stížnosti obviněných proti usnesení o vzetí do vazby byly Krajskému soudu v Brně doručeny dne 8.11.2022 a 9.11.2022. Soud by měl o stížnostech rozhodnout v neveřejném jednání příští týden," uvedla mluvčí.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali v Brně 18. října, zadrželi deset lidí. Tři později propustili. Ve věci obvinili sedm lidí, městský soud je všechny poslal do vazby 20. října. Obviněné jsou i dvě firmy, z nich jedna je Ing-Czech. Mezi obviněnými je například bývalý tajemník radnice Brno-střed Radovan Novotný, podnikatel Michal Horký a nyní už bývalí jednatelé pískovny Jiří Novotný (ČSSD) a Jiří Hasoň (KDU-ČSL).

Kauza má podle některých médií dvě větve, jednou z nich je pokus o ovládnutí pískovny, druhou privatizace městských domů. Horkého policisté podle dřívějších informací některých médií považují za hlavu organizované zločinecké skupiny.