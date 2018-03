Nemohla se hýbat, neviděla. Martincová i tak po šokujícím obratu pokořila finalistku French Open

před 1 hodinou

Fantastické vítězství vybojovala česká tenistka Tereza Martincová v prvním kole kvalifikace na turnaj v Miami.

Praha/Miami - Byl to obrat, kterému se jen těžko věří. Třiadvacetiletá Češka se v utkání proti Italce Saře Erraniové ocitla v takřka neřešitelné situaci. V rozhodující třetí sadě prohrávala už 0:5, čelila mečbolu a nacházela se na pokraji fyzického kolapsu. Přesto nakonec v neskutečném duelu finalistku French Open z roku 2012 udolala.

Martincová vedla 6:4 a 5:3. Podávala na vítězství. Situaci ale neustála, dostala se do velké krize a následně prohrála devět her v řadě. Každý, kdo zápas sledoval, byl v tu chvíli přesvědčen o tom, že tenhle obrat už nemůže být překonán. Ale nakonec byl.

Česká tenistka začala hrát na extrémní riziko, výměny se snažila zabít prvním maximálně druhým úderem. A vyplatilo se. Erraniová, bývalá světová jednička ve čtyřhře, najednou nestíhala. Martincová vyrovnala a nakonec o svém postupu rozhodla v tie-breaku.

"Nikdy jsem nic takového nezažila. Nic se tomu ani nepřiblížilo. Ani nevím, jak to popsat, protože jsem na konci zápasu vůbec nemohla uvěřit, že jsem vyhrála," svěřila se vyčerpaná Češka v rozhovoru pro Tenisový svět.

A popsala krizi, kterou v extrémně horkém počasí zažívala zejména na konci druhé a začátku třetí sady.

"Bylo mi strašně špatně. Hrály jsme neuvěřitelné výměny a strašně mě unavila. V jednu chvíli se mi udělalo opravdu zle, že se mi chtělo až zvracet a nohy mě bolely tak, že jsem nemohla udělat ani krok. Měla jsem mlhu před očima, ve výměně jsem prakticky neviděla," svěřila se Martincová.

"Sáhla jsem si v tu chvíli opravdu na dno svých fyzických sil. Připadala jsem si v šíleném stavu," dodala.

Nepřidal jí ani pohled na soupeřku. Po druhém světu šly obě hráčky na pár minut do šatny a Martincová viděla, že Erraniové velké horko nedělá vůbec žádné problémy.

"Bylo fakt šílený vidět soupeřku v takové pohodě a klidu v situaci, kdy vy vůbec nemůžete. To bylo hodně nepříjemné," řekla Tenisovému světu. Také hned poté prohrála dalších pět her. Co se stalo pak, těžko vysvětlit.

"Vůbec nevím, kde jsem pak zase našla síly, abych zápas otočila. Když jsem urvala ten gem na 1:5, tak jsem do toho začala fakt jít na dva míče. Říkala jsem si, že už nemám co ztratit a začala jsem najednou hrát tak, že jsem jí vůbec nedala šanci. Zabíjela jsem všechno, na co jsem sáhla, hlavně z forhendu. Neskutečně mi to tam padalo a najednou to bylo 5:5," popsala Martincová.

Situace se dramaticky otočila, na dně byla najednou italská tenistka. Dokonce zahrála dvakrát servis spodem. To Martincovou utvrdilo v tom, že bude mít v závěru navrch. Duel trval dvě hodiny a 39 minut.

Martincová, které momentálně patří 146. místo na světovém žebříčku, se ve finále kvalifikace střetne s výše postavenou Švýcarkou Stefanií Vögelovou.