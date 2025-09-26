"Neměl by někdo zavolat ochranku?" Obrozená Krejčíková rozpoutala čínskou mánii

Něco mohla naznačit už scénka z New Yorku. Na zápasech Krejčíkové, která to na US Open nakonec dotáhla až do čtvrtfinále, se objevoval čínský fanoušek s kšiltovkou na hlavě, který jako by chtěl napravit nerovnováhu v publiku.
Češka totiž sváděla jednu bitvu proti domácí tenistce za druhou a přesila fanoušků na tribunách byla zřejmá.
Divák z Asie ale všechny přehlušil a Krejčíkovou zuřivě povzbuzoval.
Zatímco některé vedl sedící diváky svým zápalem pobavil, těm u obrazovek spíš brnkal na nervy.
Don't believe I've seen this video of Barbora Krejcikova meeting with her legendary Chinese fan, probably missed it but I'm posting anyway cuz this is too cool 😂 pic.twitter.com/mWH2NXVzlN— til polarity's end 🎾⚡4-3⚡⚫⚪ (@lildarkcage) September 24, 2025
"Bylo to divné a otravné, vlastně jsem přemýšlel o tom, jestli Barboře nebude někdo muset zavolat ochranku," napsal jeden z fanoušků na síti X.
Zašlo to nakonec tak daleko, že se česká tenistka se svým skalním fanouškem osobně setkala přímo ve Flushing Meadows a poděkovala mu za podporu.
Její trenér Jiří Novák mu dokonce vysekl poklonu za zvučný hlas, který prý na tribunách do té doby ještě nikdy neslyšel.
Láska od jejích čínských fanoušků se však potvrzuje i přímo v Pekingu, kde Krejčíková ovládla první kolo proti Rusce Anně Blinkovové.
Na tribunách zvedali podporovatelé nad hlavu dokonce i její portréty s výčty grandslamových úspěchů.
"Musím poděkovat támhletomu hlasitému hloučku diváků, ale i ostatním, kteří mi tu tleskali a podporovali mě," zářila Krejčíková v rozhovoru na kurtu.
Devětadvacetiletá česká tenistka i v Asii potvrzuje zlepšenou druhou polovinu sezony.
Po vleklém zranění zad opět připomněla formu dvojnásobné grandslamové šampionky a zase stoupá žebříčkem. Aktuálně klepe na dveře třetí desítky.
"Jsem tady potřetí, ale vyhrála jsem tu teprve první zápas. Jsem za to moc šťastná, protože se sem ráda vracím a ráda tu hraju," uvedla Krejčíková.
V pátečním druhém kole ji ovšem čeká těžší kalibr v podobě aktuálně jedenácté hráčky světa, Rusky Jekatěriny Alexandrovové.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.