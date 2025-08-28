Tenis

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

včera
Jednu z největších kontroverzí dosavadního průběhu US Open nabídl vypjatý závěr utkání druhého kola mezi domácí Taylor Townsendovou a Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.
Jelena Ostapenková - Taylor Townsendová (US Open 2025)
Jelena Ostapenková - Taylor Townsendová (US Open 2025) | Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Deblová světová jednička Townsendová potvrdila slibnou singlovou formu a z New Yorku překvapivě odklidila grandslamovou vítězku Ostapenkovou po setech 7:5, 6:1.

Lotyška ale tvrdou porážku neustála a ihned po utkání se pustila do soupeřky, které vyčítala nedostatek respektu. "Nemáš žádnou úroveň, nemáš žádné vzdělání," měla napadnout americkou tenistku.

Následovala vyhrocená hádka, při které za bouřlivého pískotu a bučení fanoušků Ostapenková ukazovala na Townsendovou prstem a žádala odvetu.

"Říkala mi, že uvidíme, co se stane, až budeme hrát mimo Státy. Odpověděla jsem, že nemám problém a že už se těším. Porazila jsem ji v Kanadě, takže by mě zajímalo, co tím chtěla říct," popisovala Američanka.

Co vlastně Ostapenkové vadilo?

V obšírném vyjádření na sociálních sítích uvedla, že se jí Townsendová neomluvila za takzvané "prasátko", tedy nechtěný zásah pásky sítě, který významně změní trajektorii míčku. 

"Jsou nějaká nepsaná pravidla, která většina hráček dodržuje. Tohle bylo úplně poprvé, co se mi něco takového stalo," vysvětlovala šampionka Roland Garros z roku 2017. Townsendová jí prý odpověděla, že se vůbec omlouvat nemusí.

"Je to soutěž. Lidé se naštvou, když prohrají," reagovala na tiskovce.

"Nedržela jsem se zpátky, protože mě nikdo urážet nebude. Sama ukazuji respekt a po druhých to žádám také. Je to tenis, ne? Bez ohledu na to, co se stane na kurtu, bychom měly jedna druhou respektovat," zamýšlela se Townsendová, která po konfrontaci přímo na kurtu divoce slavila s domácími fanoušky.

"Bylo to nešťastné, ale… aspoň je to něco, co si můžu dát na TikTok," smála se devětadvacetiletá hráčka.

V Americe se okamžitě začal řešit i možný rasistický podtext, podle kritiků spočívající zejména v poznámce o vzdělání. 

"Já jsem to tak nevnímala, ale pravdou je, že stigma o nevzdělanosti černošské komunity existuje, přestože je to daleko od pravdy. Jestli to bylo rasové, nebo ne, na to se musíte zeptat jí," řekla Townsendová.

Ostapenková podobný narativ důrazně odmítla.

"Dostala jsem hodně zpráv, že jsem rasistka. Odmítám to, nikdy v životě jsem taková nebyla. Nezáleží mi na tom, odkud pocházíš, ale v tenise jsou určitá pravidla. Stalo se mi poprvé, že by se ke mně někdo choval takhle bez respektu," vysvětlila.

Townsendová se ve třetím kole utká s favorizovanou mladou Ruskou Mirrou Andrejevovou. Brzy ji také čeká start do deblové soutěže po boku Kateřiny Siniakové. Zajímavostí je, že Ostapenková na US Open zase nastoupí v páru s Barborou Krejčíkovou.

