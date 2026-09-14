„Nemám v plánu hrát s Taylor.“ Siniaková vysvětlovala, proč se úspěšný pár rozdělí

Společně završily minulý týden na US Open zisk kariérního grandslamu, budoucnost úspěšného tenisového páru Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová je ale nejistá.
Česká tenistka dnes prozradila, že s americkou spoluhráčkou o spolupráci na příští sezonu ještě nemluvily.
Do konce roku bude každopádně hrát čtyřhru i s jinými spoluhráčkami. „Ne, nemám v plánu hrát s Taylor,“ prohlásila Siniaková.
„Je to kvůli programu, protože si chce pojistit účast v hlavní soutěži Australian Open,“ vysvětlovala rodačka z Hradce Králové.
S Townsendovou by se ovšem měly představit letos na Turnaji mistryň. „Ten nám s Taylor ještě chybí, takže to bude silná motivace,“ uvedla Siniaková.
S Townsendovou splnily minulý týden ve Flushing Meadows roli nasazených jedniček. Ve finále porazily domácí dvojici Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová 5:7, 6:0, 6:2.
Titul z US Open přiřadily k letošnímu triumfu z Roland Garros, loňskému z Australian Open a předloňskému z Wimbledonu.
Siniaková jako první tenistka v historii získala kariérní Grand Slam se dvěma různými parťačkami, předtím uspěla také s Barborou Krejčíkovou.
„Myslím, že jsem asi trochu chameleon. Dokážu se přizpůsobit ostatním hráčkám, pomoci jim, když to jde, a umím zahrát, co je zrovna potřeba,“ pochválila se tenistka TK Sparta Praha.
„Doufám, že ve mně cítí podporu s tím, že ať se děje cokoliv, jsme na to dvě. Mám cit, že se umím přizpůsobit, ať už hraju s kýmkoliv,“ přidala.
Při závěrečném boji o trofej v New Yorku zažívala nezvyklé pocity. „Finále bylo super. Tím, že tam byly tři Američanky, byla u mě atmosféra trochu jiná. Bylo cítit, že jich je moc, že to přejí jim a já jsem šla stranou,“ líčila Siniaková.
„Nebrala jsem to ale špatně. Byla jsem ráda, že se to povedlo. S Taylor jsme šly na večeři a tím, že jsem letěla až další den, užily jsme si to,“ popisovala česká tenistka.
„Občas mám pocit, že je pro mě US Open zakleté, takže jsem ráda, že se to povedlo,“ libovala si.
Třicetiletá tenistka dnes zároveň oslavila jubilejní 200. týden v čele deblového světového žebříčku. Osamostatnila se na druhé příčce historického pořadí od Američanky Liezel Huberové.
„Je tam velká motivace zakončit rok jako jednička. Je to malý cíl a chtěla bych, aby se povedl. Ještě není konec sezony, ale doufám, že to letos klapne. Sportovec chce vždycky víc,“ přikyvovala Siniaková.
V historickém pořadí je před ní už jen Martina Navrátilová, která byla v čele deblového pořadí 237 týdnů.
„Myslím, že to je ještě daleko. Vypadá to kousek, ale je to hrozně daleko. Týdny skáčou pomalu, není to úplná rychlovka,“ přemítala Siniaková.
„Nicméně jsem na to nemyslela. Když je člověk na turnaji, má za cíl ho vyhrát, a ta pozice je až následnou odměnou. Martina je každopádně legenda a jsem hrdá, že se k ní blížím,“ doplnila.
Vítězka dvanácti grandslamových turnajů v ženské čtyřhře odletí už ve středu do Číny, kde v Šen-čenu bude bojovat po boku Lindy Noskové, Karolíny Muchové, Marie Bouzkové a Sáry Bejlek v Billie Jean King Cupu.
Týmová soutěž začne příští týden. „Hrozně moc se těším. Nereprezentovala jsem delší dobu a tyhle týmové akce mám ráda,“ prozradila Siniaková.
„Reprezentovat Česko je čest a mám radost, že se sešla taková sestava. Holky jsou ve formě, atmosféra bude skvělá a doufám, že to klapne. Snad to bude mít krásnou tečku na závěr,“ přála si.
Díky tomu, že letos už vyhrála sedm titulů včetně dvou grandslamových, označila stávající sezonu za jednu z nejlepších v kariéře.
„Nerada to porovnávám, každá má něco do sebe. Byla to ale určitě povedená sezona. Vyhrát Sunshine Double (turnaje v Indian Wells a Miami), Madrid a další tisícovku s někým jiným,“ připomněla triumf s Číňankou Čang Šuaj v Torontu.
„Za mě je to fakt super a jen tak někomu se to nepovede. Teď když tu tedy sedím, řeknu: Ano, je to nejlepší sezona,“ usmála se Siniaková.
Do dalších měsíců má přání zůstat fit. „Když jste zdraví, je všechno jednodušší a ty cíle se mohou splnit. Určitě chci další grandslamy a v pozadí mám se ještě kvalifikovat na olympiádu v Americe,“ dodala.
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