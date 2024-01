"Nemají mě rádi." Nejlepší Australanka zuří, svaz jí nedal kartu na domácí grandslam

Dala se dohromady po těžkém zranění zápěstí, ve 34 letech je žebříčkově nejlepší australskou tenistkou na okruhu, přesto si Arina Rodionová nezahraje domácí grandslam. Australský svaz dal při rozdělování volných karet přednost jiným krajankám.

Zkušená tenisová veteránka se narodila v Rusku, ale od roku 2014 reprezentuje Austrálii, kam se s rodinou odstěhovala. Do první stovky singlového žebříčku to ještě nikdy v kariéře nedotáhla, ale tento týden už u ní svítí číslovka 105 a je australskou jedničkou.

Poté, co se loni vzpamatovala z těžkého zranění zápěstí, které ji připravilo o polovinu sezony 2022 a propadla se až do čtvrté stovky rankingu, je to velká satisfakce.

I proto doufala, že se australští pořadatelé slitují nad jejím příběhem a dostane divokou kartu do hlavní fáze Australian Open.

Bohužel se tak nestalo. Australský svaz dal přednost australské dvojce Kimberly Birrelové, trojce Olivii Gadecké či až šesté nejlepší Darje Sevilleové.

"Ani nevím, co k tomu říct. Není to tajemství, nemají mě rádi, každý to ví, jen mě překvapuje, že to teď dají tak veřejně najevo," cituje britský deník The Guardian Rodionovou.

Ta odmítá, že by za důvody Australské tenisové federace byl její vysoký věk, ve 34 letech už patří na okruhu mezi veteránky. Ale například i Sevilleová už bude letos třicátnicí.

"Měla jsem skvělý rok. Udělala jsem všechno, co jsem mohla, abych si volnou kartu zasloužila. Prostě jsem jim nepadla do oka," okomentovala situaci Rodionová.

Problém má s tím, že ji svaz neupozornil předem a udělení poslední karty protahoval až po turnaji v Brisbane, kde se měla ukázat aktuální forma tenistek. Tam přitom došla až do osmifinále, připsala si skalpy dvou hráček první stovky, Martiny Trevisanové z Itálie či bývalé vítězky melbournského grandslamu, Američanky Sofii Keninové.

"Přesto to bylo málo. Takový přístup je vůči hráčkám neuctivý. Měli nám to říct už měsíc předem, aby bylo jasno. Jen předstírali, že se dívají na výsledky," naštvala se Rodionová.

Australská jednička tak musela hrát kvalifikaci, ale v ní pod tíhou emocí vyhořela. Poměrem 6:3 a 6:4 ji přehrála 145. hráčka světa Francouzka Leolia Jeanjeanová.

"Nejvíc mě na tom mrzí, že jsem tímhle výsledkem udělala Australské tenisové federaci takovou radost. Jsou teď určitě spokojení," dodala.

Není ale sama. Zastal se jí například i krajan Joe Millman. Někdejší čtvrtfinalista US Open také neúspěšně bojoval v kvalifikaci.

"Nemůžete být nejlepší tenistkou Austrálie a být takhle přehlížená. Vždyť loni vyhrála neuvěřitelných 78 zápasů, bojovala, dala do toho všechno. Tohle rozhodnutí nechápu," divil se Millmann.