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Sport

Nelítostný Lehečka ukončil kariéru grandslamovému šampionovi

ČTK
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Jiří Lehečka ukončil profesionální kariéru trojnásobnému grandslamovému šampionovi Stanu Wawrinkovi. Jednačtyřicetiletý Švýcar podlehl před vyprodaným hledištěm na rozlučkovém turnaji v Basileji, kde startoval na divokou kartu, osmému nasazenému českému tenistovi v prvním kole 5:7, 6:7.

Switzerland Wawrinka Tennis
Stan Wawrinka se loučí v BasilejiFoto: CTK – Georgios Kefalas
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Wawrinka už před sezonou ohlásil, že letos kariéru uzavře, a jako poslední soutěžní akci si vybral právě domácí podnik v Basileji, který nikdy nevyhrál. Definitivní tečku za úspěšnou kariérou, během níž vystoupal na třetí místo světového žebříčku, udělá v prosinci na exhibici v Ženevě, kde v roce 2017 slavil poslední titul na okruhu ATP.

Pořadatelé v Basileji připravili Wawrinkovi první poctu už v pondělí v den zahájení turnaje. Při slavnostním ceremoniálu, kterého se zúčastnila například i bývalá světová jednička Martina Hingisová, mu fanoušci vzdali hold ovacemi ve stoje. A i dnes se s ním dojatí diváci loučili bouřlivým potleskem.

Rodák z Lausanne má ve sbírce 16 titulů ve dvouhře a tři ve čtyřhře. V éře "Velké trojky", kdy světovému tenisu vládli Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič, získal i tři grandslamové trofeje. V roce 2014 ovládl Australian Open, o rok později přidal výhru na Roland Garros a další rok poté vyhrál US Open. Spolu s hvězdným krajanem Federerem vybojovali pro Švýcarsko deblové zlato na olympijských hrách v Pekingu 2008.

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