Někomu přijde, že málo běhám? Vracející se Plíšková reakcí odbourala diváky

Karolína Plíšková nastoupila do soutěžního klání poprvé od konce loňského srpna, kdy si na US Open poranila levý kotník.
Po konzervativní léčbě, která nakonec neproběhla podle plánu, musela v květnu na operaci a její dlouho očekávaný návrat se ještě odložil.
Během léta ale třiatřicetiletá hráčka nabrala potřebný fyzický fond a po těžkém úvodním startu na jednom z menších turnajů připravuje comeback i v rámci nejvyšších soutěží elitního okruhu WTA.
Plíšková se chystá na asijskou šňůru, ještě předtím ale vystoupila v podcastu Rakety, kde během své herní pauzy pravidelně účinkovala společně s manželem Michalem Hrdličkou, dvojčetem Kristýnou Plíškovou a komentátorem Františkem Hašplem.
Sama přiznala, že se ze dvou zápasů dohromady trvajících pět hodin dostávala celý následující týden.
"Bylo to výživné. Začít hned zápas dvě hodiny a 40 minut, to bylo docela ostrý," přiznala finalistka US Open z roku 2016 a Wimbledonu z roku 2021.
"Jako já sice fyzicky připravená jsem a natrénováno mám hodně, ale ten zápas se nedá srovnat s žádným sparingem, s žádným tréninkem. Já jsem navíc ještě takový blbý typ, že se v tréninku nedostanu do takového rytmu a do takového levelu jako v zápase," vysvětlila.
Další větou odbourala osazenstvo podcastu i jeho posluchače a diváky.
"V zápase mnohem víc běhám a i když někomu přijde, že běhám málo, tak v tréninku běhám ještě míň," rozesmála ostatní.
"Zápas je proto pro mě mnohem náročnější jak fyzicky, tak i psychicky," dodala.
Plíšková přiznala, že měla před prvním zápasem po takové době velké nervy. "Na kurt se mi nechtělo. Ale nakonec si myslím, že to nebylo úplně špatné. Podmínky mi moc nesedly. Bylo to pomalé. A servisem jsem si moc nepomáhala. O to to bylo těžší," uvedla rodačka z Loun.
V prvním kole podniku v WTA125 v Caldas da Rainha Plíšková vydřela výhru 6:1, 4:6, 7:5 nad Francouzkou Tessah Andrianjafitrimovou. Ve druhém kole padla s Ruskou Polinou Jacenkovou 7:5, 4:6 a 4:6.
"Myslím si, že dobré. Jedna výhra cenná. Hrozně jsem si přála začít výhrou, aby se mi nestalo, že bych třeba hrozně dlouho čekala na první výhru. To se také párkrát stalo, když se někdo takhle vracel po delší době. Na jednu stranu spokojenost, na druhou stranu nemůžu být spokojená za druhé kolo," hodnotila trojnásobná vítězka týmového Fed Cupu.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.