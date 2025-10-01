"Někoho takového nechcete trénovat." Ruská tenisová legenda se navezla do Medveděva

Byl květen 2023, když aktuálně největší hvězda ruského tenisu Daniil Medveděv ovládl generálku na French Open v Římě. Vypadalo to z jeho pohledu na úžasnou sezonu, ovládl už pátý turnaj včetně velkého Masters v Miami.
Jenže právě v Itálii jako by urazil staré antické bohy. Od té doby nevyhrál jediný turnaj. Postupně vypadl z nejužší světové špičky a momentálně ho najdete až na 18. místě žebříčku.
"Pro mě je to nepochopitelné, jak hráč s jeho schopnostmi a zkušenostmi nemůže vyhrát ani podnik z kategorie ATP 250," kroutil hlavou bývalý nejlepší hráč světa Rus Jevgenij Kafelnikov v rozhovoru pro ruskou agenturu TASS.
Medveděv čelil velké kritice po US Open, ze kterého odjel s pokutou. V zápase prvního kola ztratil z mečbolu téměř vyhraný zápas, rozmlátil raketu a ostře se pohádal s rozhodčím.
Do jeho chování se opřely další legendy tohoto sportu. Boris Becker mu například doporučil, ať s předstihem ukončí sezonu a podrobí se terapii u psychologa.
Medveděv se ale s vlastními problémy vypořádal jinak. Po návratu z New Yorku vyměnil trenérský tým a vrhnul se do přípravy na asijskou šňůru.
Kafelnikov by však důvod propadu u koučů nehledal. "Mohl by ho trénovat kdokoli a nic se nezmění. Často se říká, že s novým koučem se všechno otočí, že to je nový impuls pro hráče, ale v jeho případě je to jinak. Musí se v první řadě změnit on sám," myslí si olympijský vítěz z roku 2000.
Ruská legenda proto nevěří, že se ve 29 letech ještě Medveděv vzchopí a stane se z něj jiný člověk.
"Záleží, jaké má dlouhodobé cíle, ale jestli chce být zpátky v top 5, už to moc nevidím. Sám jsem byl v podobné situaci a ve 28 nebo 29 letech už jsem v podstatě přestával trénovat. Už tam nebyly fyzické zdroje na to, abych na sobě pracoval tak jako dvacetiletý," vysvětlil Kafelnikov.
Sám se prý v jeho věku smířil s tím, že už nikdy turnaj ATP nevyhraje, protože jsou tu mladší a lepší hráči, než byl on tou dobou.
"Chtěl bych se mýlit, ale jestliže je to téměř tři roky, co vyhrál poslední turnaj, je to velké varování," dodal Kafelnikov.
Medveděv se v posledním týdnu představil v Pekingu. Dostal se až do semifinále, v něm ale vzdal zápas Learneru Tienovi z USA.
