"Někoho takového nechcete trénovat." Ruská tenisová legenda se navezla do Medveděva

před 53 minutami
Trápí se, téměř dva a půl roku nevyhrál jediný turnaj. Ruská tenisová hvězda Daniil Medveděv v posledních měsících plní stránky médií spíš kvůli svým excesům a výbuchům hněvu než herním uměním. Trpělivost s ním dochází i některým legendám ruského tenisu. S ostrou kritikou jeho osoby přispěchal například Jevgenij Kafelnikov.
Daniil Medveděv na letošním US Open
Daniil Medveděv na letošním US Open | Foto: Reuters

Byl květen 2023, když aktuálně největší hvězda ruského tenisu Daniil Medveděv ovládl generálku na French Open v Římě. Vypadalo to z jeho pohledu na úžasnou sezonu, ovládl už pátý turnaj včetně velkého Masters v Miami. 

Jenže právě v Itálii jako by urazil staré antické bohy. Od té doby nevyhrál jediný turnaj. Postupně vypadl z nejužší světové špičky a momentálně ho najdete až na 18. místě žebříčku. 

"Pro mě je to nepochopitelné, jak hráč s jeho schopnostmi a zkušenostmi nemůže vyhrát ani podnik z kategorie ATP 250," kroutil hlavou bývalý nejlepší hráč světa Rus Jevgenij Kafelnikov v rozhovoru pro ruskou agenturu TASS. 

Medveděv čelil velké kritice po US Open, ze kterého odjel s pokutou. V zápase prvního kola ztratil z mečbolu téměř vyhraný zápas, rozmlátil raketu a ostře se pohádal s rozhodčím.

Do jeho chování se opřely další legendy tohoto sportu. Boris Becker mu například doporučil, ať s předstihem ukončí sezonu a podrobí se terapii u psychologa.

Medveděv se ale s vlastními problémy vypořádal jinak. Po návratu z New Yorku vyměnil trenérský tým a vrhnul se do přípravy na asijskou šňůru. 

Kafelnikov by však důvod propadu u koučů nehledal. "Mohl by ho trénovat kdokoli a nic se nezmění. Často se říká, že s novým koučem se všechno otočí, že to je nový impuls pro hráče, ale v jeho případě je to jinak. Musí se v první řadě změnit on sám," myslí si olympijský vítěz z roku 2000.

Ruská legenda proto nevěří, že se ve 29 letech ještě Medveděv vzchopí a stane se z něj jiný člověk.

"Záleží, jaké má dlouhodobé cíle, ale jestli chce být zpátky v top 5, už to moc nevidím. Sám jsem byl v podobné situaci a ve 28 nebo 29 letech už jsem v podstatě přestával trénovat. Už tam nebyly fyzické zdroje na to, abych na sobě pracoval tak jako dvacetiletý," vysvětlil Kafelnikov.

Sám se prý v jeho věku smířil s tím, že už nikdy turnaj ATP nevyhraje, protože jsou tu mladší a lepší hráči, než byl on tou dobou.

"Chtěl bych se mýlit, ale jestliže je to téměř tři roky, co vyhrál poslední turnaj, je to velké varování," dodal Kafelnikov.

Medveděv se v posledním týdnu představil v Pekingu. Dostal se až do semifinále, v něm ale vzdal zápas Learneru Tienovi z USA.

Jsi zrádce, spílají Srbové Djokovičovi. Tenista se přestěhoval i s rodinou do Atén

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
