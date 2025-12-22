Někdy jsem skrečovat nemusel, uznal Macháč. Spolupracuje s novou psycholožkou

Měl sezonu jako na houpačce. Vyhrál životní turnaj, ale také skrečoval zápasy a léčil zranění. Tomáš Macháč i před začátkem nového tenisového roku řeší bolavé koleno. Přesto věří, že další sezona bude lepší.
Ta scéna obletěla tenisový svět. Tomáš Macháč po skvěle rozehraném zápase s Taylorem Fritzem během semifinále United Cupu předvedl na lavičce výbuch hněvu.
Stěžoval si na křeče do nohou a nakonec utkání skrečoval. Divili se světoví experti i čeští fanoušci.
"Bylo to tím, že jsem odjel na United Cup úplně bez fyzické přípravy. Když jsem byl v Česku, chytil jsem mykoplazmata a bral jsem dva týdny antibiotika. Stál jsem před rozhodnutím, jestli se odhlásit a tím se nebudou moct Češi zúčastnit, nebo tam jet a připravit se na sezonu v Austrálii,“ vysvětlil Macháč v podcastu Rakety.
Kritiku sklidil i za přehnané emoce, které projevoval směrem k trenérovi, který stál u jeho lavičky.
"Neustál jsem to v hlavě, bral jsem to jako zradu svého těla v momentě, kdy jsem bojoval za tým. Nemínil jsem to jako křik na trenéra, ale spíš jako výlev frustrace všeobecně,“ hájil se berounský rodák.
Jenže pro Macháče to nebyla ani zdaleka jediná skreč. Předčasně ukončoval zápasy na French Open nebo v Šanghaji. Kvůli křečím se trápil i v sezoně předchozí.
V průběhu sezony musel upravit i techniku servisu, protože při něm příliš přetěžoval levou nohu. Teď více zapojuje při odrazu obě nohy.
"Určitě to bylo spojené i s psychikou. Nejdřív mě křeče postihovaly v momentě, kdy jsem si neudělal dostatečně velkou přípravu kondice, pak už přicházely i v momentě, kdy jsem fyzičku dělal. Moc jsem na to myslel, neměl jsem tu jistotu. A já jsem takový, že radši nechci nic riskovat a zápas ukončím,“ vysvětlil Macháč.
Někdy se tak na jeho hlavu snesla kritika, že zápasy ukončoval až přehnaně brzy.
"Určitě byly zápasy, které se daly dohrát, že jsem to mohl třeba nějak odchodit. Ale pro mě to byl stresor. A je to věc, kterou teď také řeším s novou psycholožkou,“ prozradil.
I když v minulosti měl mentálního kouče, teď cítí, že na psychice pracuje daleko systematičtěji.
"V porovnání s tím, co jsem dělal v minulosti, je to diametrální rozdíl. Teď je to o každodenní rutině, o tom, že musím některé věci dělat, i když se mi nechce. Vidím, že připravenost na tenis v hlavě se rodí mimo kurt a teprve pak si to přenáším do hry,“ pochvaluje si.
V druhé půlce sezony už se ale výsledkově trápil i kvůli jiným komplikacím.
"Když jsem konečně vyřešil křeče, začalo mě bolet koleno. Sono odhalilo, že tam mám nějaké trhlinky a musím odpočívat. Pořád to není stoprocentní, takže teď jsem ve fázi, kdy teprve postupně přidávám objemy. Chci začít v Brisbane a podle odehraných zápasů tam se rozhodnu, jestli přidám ještě jeden turnaj, nebo pojedu rovnou do Melbourne,“ prohlásil.
Už byl i dvacátý na světě, teď mu patří 32. příčka rankingu. I když si nerad dává žebříčkové cíle, věří, že příští sezona bude lepší než ta letošní.
"V druhé půlce sezony jsem si tenis vůbec neužíval, chodil jsem na kurt jen jako do práce. Teď hodně pracuju na nastavení hlavy a už si jen přeju, abych vydržel zdravý,“ doufá Macháč.
ŽIVĚTurkovy ministerské naděje se hroutí. Prezidenta nepřesvědčil, na tahu je Babiš
„Filip Turek svým veřejným vystupováním, výroky a chováním vytváří u významné části veřejnosti přesvědčení, že bagatelizuje jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo,“ nebral si prezident servítky po dnešním jednání na Hradě.
Trump pověřil guvernéra delikátní misí. Cíl: připojení žádaného ostrova k USA
Americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, jímž bude guvernér Louisiany Jeff Landry. Trump to v neděli večer uvedl na své síti Truth Social. Landry na sociálních sítích podotkl, že jeho cílem v nové funkci bude připojení Grónska k Americe.
ŽIVĚZmocnit se celé Ukrajiny a zaútočit na Evropu? V žádném případě, dušuje se Kreml
Americké zpravodajské služby se mýlí, pokud se domnívají, že ruský prezident Vladimir Putin se chce zmocnit celé Ukrajiny a částí Evropy, které byly součástí sovětského bloku, řekl v pondělí podle agentury Reuters mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
„Může mluvit o armádě, ale ne o Ukrajině.“ Koalice nasazuje náhubek ministru obrany
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se bude napříště vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničním otázkám včetně těch k Ukrajině bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dohodla se na tom v pondělí koaliční rada ANO, SPD a Motoristů, řekl místopředseda hnutí SPD Radim Fiala.
Prokletá trakce. Havárie opět komplikuje dopravu do Německa, vlaky hlásí zpoždění
V Roudnici nad Labem na Litoměřicku v pondělí vlak během jízdy poškodil trakční vedení, v této stanici se to kvůli opravě mostu přímo nad tratí stává opakovaně. Vlka z Prahy směrem do Německa nabírají zpoždění.