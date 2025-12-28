Největší šoumen generace i tenisový diesel. Okruh opustí dva nezničitelní veteráni

Není malých rolí, jsou jen špatní tenisté. Tak nějak by se dala upravit známá hláška z hereckého prostředí. Okruh ATP v příštím roce opustí dva čtyřicátníci, kteří celá desetiletí zdatně konkurovali největším hvězdám tenisové historie a vyprofilovali se v obrovské osobnosti - Francouz Gaël Monfils a Švýcar Stan Wawrinka.
Jednomu už 40 bylo, druhého to čeká v roce 2026. Někteří kritici už nějakou dobu kroutí hlavou nad tím, co ještě oba dělají na okruhu.
Jestli ale oba něco spojuje, je to vášeň k tenisu. A právě proto dají této hře vale až v nadcházející sezoně.
„Není to o tom, že bych tenis přestal milovat, ale věk člověk nezastaví, mám rodinu, jiné povinnosti, kterým se chci také věnovat,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro stanici RTL Monfils.
Francouz byl vyhlášen Nováčkem sezony 2005, tedy v době, kdy už na grandslamech řádilo duo Roger Federer a Rafael Nadal.
„Mám dojem, že jsem měl neuvěřitelné, až hloupé štěstí, že jsem mohl dělat to, co je mou největší láskou, navíc ve zlaté generaci tenisu po boku hráčů jako Federer, Nadal, Djokovič nebo Murray,“ pochvaloval si Monfils.
Sám nikdy žádný podnik velké čtyřky nevyhrál, nejdál to dotáhl na šesté místo žebříčku, ale přes dvě dekády platil za možná vůbec největšího tenisového kouzelníka na okruhu. Rád bavil diváky exhibičními údery i ve vypjatých zápasech.
Označení „Největší šoumen“ najdete u jeho jména v titulcích CNN, Bleacher Report i oficiálních stránek ATP.
„Spousta lidí o mně říká, že jsem nedisciplinovaný, že to neberu vážně. Ale jde o to, že já si svou hru na kurtu neskutečně užívám, sám sebe bavím,“ řekl Francouz Guardianu.
Od roku 2019 ale už není jeho vášní pouze tenis. Tehdy se totiž dal dohromady s ukrajinskou tenistkou Elinou Svitolinovou a o dva roky později se jim narodila dcera.
„Nebýt Eliny, skončil jsem s tenisem už po covidu. Nevěřil jsem, že se po té pauze ještě dokážu vrátit zpátky na stejnou úroveň. Navíc jsem při pohledu na ty prázdné tribuny úplně ztratil chuť k tenisu. Ale ona mi řekla 'podívej, já jsem zvládla porod a taky se vrátím zpátky´“, vylíčil argumentaci manželky.
Momentálně je z něho 68. hráč světa, letos v lednu se stal nejstarším vítězem turnaje ATP, když ve 38 letech vyhrál turnaj v Aucklandu.
To švýcarský veterán je ještě o rok starší, v březnu bude Wawrinkovi už 41 let. I on se celou kariéru musel spokojit s tím, že ve své domovině bude vždycky až ten druhý nejlepší za Rogerem Federerem.
„Užil jsem si každou část toho, co mi tenis dal. Zejména emoce, které cítím vždy, když hraju před vámi fanoušky. Ještě chci poslední pokus. Chci dát do poslední sezony všechno, co mi v nádrži zbývá,“ prohlásil Wawrinka, když minulý týden oznámil poslední sezonu.
Narážka na „nádrž“ vůbec není od věci, však o něm prý tým Rogera Federera kdysi roznesl přezdívku „švýcarský diesel“. To kvůli tomu, že mu na kurtu prý chvíli trvá, než se zahřeje, ale pak toho hodně vydrží.
Oproti Monfilsovi to ale majitel jednoručního bekhendu dotáhl mnohem dál, vyhrál tři ze čtyř grandslamů a byl světovou trojkou.
A i když byl často ve stínu slavnějšího Federera, rozhodně toho nelituje. „Naopak mu za hodně vděčím, často jsme spolu trénovali, díky němu jsem se zlepšoval a díky němu jsem vyhrál olympijské hry i Davis Cup,“ chválí svého kolegu Wawrinka.
Nyní i on odejde do tenisového důchodu. Momentálně ovšem figuruje až na 157. místě rankingu, takže pokud bude chtít obrazit ještě některé z větších podniků okruhu, bude muset spoléhat na divoké karty pořadatelů nebo se probít kvalifikacemi.
