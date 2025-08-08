Zrodila se superstar, muži nechápali, co se děje. "Kyselá" Naomi čelí drtivé kritice

Tenis

Neuvěřitelná jízda skončila s trofejí v ruce. Osmnáctiletá Victoria Mboková na domácí půdě v kanadském Montrealu prudce vtrhla do světa největších tenisových hvězd. Stala se druhou nejmladší tenistkou po Sereně Williamsové, která dokázala na jednom turnaji porazit čtyři grandslamové vítězky. Kaňkou je kritizované chování poražené finalistky.
Victoria Mboková - Naomi Ósakaová (finále Montreal 2025) Zobrazit 18 fotografií

Zrodila se hvězda. Podobné zvolání v posledních hodinách zahltilo tenisový svět.

Mladá kanadská tenistka svou stále už tak ostře sledovanou jízdu dotáhla až k senzačnímu titulu a okamžitě se zařadila mezi nejobletovanější hráčky planety. 

Vzestup Mbokové je takřka neuvěřitelný.

Na začátku sezony nebyla mezi 300 nejlepšími tenistkami světa, naprosto si ale podmanila nižší kategorii ITF a blýskla se i bleskovým přechodem mezi elitu WTA.

Nyní se po titulu v Montrealu posune na 25. místo žebříčku.

Americká rodačka s konžskými kořeny ukouzluje svět tenisu, první titul kariéry získala příznačně před domácím, naprosto frenetickým publikem.

"Ačkoli to celé zní jako nějaká pohádka, tak není. Je to čistý talent od pánaboha a enormní porce tvrdé práce. Právě teď nejlepší příběh celého sportu," napsal magazín The Tennis Letter.

Oznámení výsledku tak sladce šokujícího pro kanadský sport dokonce přerušilo mužské finále v Torontu.

Pozdější vítěz Američan Ben Shelton a druhý finalista Rus Karen Chačanov nechápali, co se děje, když se z tribun zničehonic spustil hromový aplaus a trval dlouhé desítky vteřin.

Hráčům musel vysvětlit až umpirový sudí, že se nehraje kvůli spontánní oslavě úspěchu Mbokové.

Kanaďanka na cestě za titulem vyřadila kromě Češky Marie Bouzkové čtyři grandslamové šampionky: Sofii Keninovou, Coco Gauffovou, Jelenu Rybakinovou a ve finále také Naomi Ósakaovou.

Chování Japonky, která během zápasu čelila drsné atmosféře hlasitě fandících Kanaďanů a na začátku třetího setu dostala varování za odpálení míče na tribunu, se stalo terčem tvrdé kritiky.

Vítězka čtyř grandslamů totiž oproti běžným zvyklostem v závěrečné řeči nepogratulovala Mbokové, ani ji nijak nezmínila.

"Tak asi děkuji," hlesla po potlesku bývalá světová jednička. "Nechci to zdržovat, jen chci říct, že všem děkuji. Svému týmu, podavačům, organizátorům a všem dobrovolníkům. Doufám, že jste všichni měli pěkný večer," dodala po porážce 6:2, 4:6, 1:6. 

To bylo vše. Na sociálních sítích i v médiích byla okamžitě obviněna z "nechutného", "nesportovního" nebo "ostudného" chování.

Obzvláště kvůli tomu, že Mboková v posledních dnech často zmiňovala právě ji jako svůj obrovský dětský idol a zdroj inspirace.

Při ceremoniálu na smutnou Japonku znovu chrlila lichotky. 

Ósakaová se následně omluvila z tiskové konference a nabídla pouze své stručné vyjádření: "Myslím, že Victoria hrála opravdu dobře. Úplně jsem zapomněla jí na kurtu pogratulovat… Vedla si opravdu skvěle."

Čerstvá šampionka svůj vzor omlouvala. 

"Pokud bylo jejím přáním nejít na tiskovku, plně to respektuji. Pořád si myslím, že je to neuvěřitelná hráčka a nic z toho, co se stalo, nezmění, co si o ní myslím. Pro mě je to pořád moc milá dívka, pořád k ní vzhlížím," uvedla Mboková.

 
