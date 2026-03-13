Nejtišší Češka s dynamitem, píší ve světě. Sabalenkovou prý proti Noskové ohrozí emoce

Rozjetá Linda Nosková si v noci na sobotu zahraje jedno z největších utkání kariéry. Stále teprve jednadvacetiletá Češka vyzve v semifinále takzvaného "pátého grandslamu" v Indian Wells světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. Nosková je přitom pro zahraniční média stále velkým tajemstvím, přestože už sahá po vstupence do elitní světové desítky.
První dva měsíce nové sezony se Nosková hledala, teď je ale zpět ve formě, která z ní do budoucna dělá adeptku na nejprestižnější tituly.
Češka v kalifornské poušti vyhrála už čtyři zápasy v řadě a nadchla především demolicí vycházející hvězdy Alex Ealaové z Filipín. Té dovolila získat jen dvě hry.
Ve čtvrtečním čtvrtfinále přišel výrazný výkonnostní úpadek, i ten ale Češka překonala a ve třech setech udolala největší senzaci turnaje, Australanku Talii Gibsonovou.
„Znamená to pro mě hodně. Vždy je nejtěžší, když se člověk na kurtu necítí úplně ve své kůži, ale přeci jen ta výhra přijde,“ uvedla 14. hráčka světového žebříčku pro WTA.
Její nekompromisní ultrarychlá hra v Indian Wells funguje. V semifinále proti fenomenální Sabalenkové ale bude i tak jednoznačnou outsiderkou.
„V žebříčku je mezi nimi rozdíl třinácti míst. Ve srovnání s rozdílem v jejich slávě je to ale zanedbatelná mezera,“ všiml si renomovaný americký expert Steve Tignor.
Upozornil na to, jak nevýrazně Nosková zatím v očích zahraničních médií působí.
„Sabalenková patří k nejaktivnějším a nejvýraznějším osobnostem na sociálních sítích v celém tenise a po téměř deseti letech, kdy ji sledujeme na okruhu, známe zpaměti všechny její výrazné mimiky. Nosková je naopak možná nejtišší soutěžící na okruhu WTA,“ poznamenal.
Češka podle něj nedala od října ani jednu tiskovou konferenci a čtveřice hráček, které jsou kolem ní v žebříčku nejblíže, tedy Madison Keysová, Naomi Ósakaová, Karolína Muchová a Belinda Bencicová, jsou výrazně známější.
Tignor prý už před turnajem přemýšlel, zda právě teď nepřišel čas, kdy se to změní.
„Její postup do semifinále z ní sice ještě neudělá světově známé jméno, ale je to začátek. Její údery jsou příliš čisté a razantní na to, aby zůstala dlouhodobě mimo hlavní pozornost. Nebo mimo první desítku světa,“ prohlásil.
S běloruskou superstar se Nosková zatím utkala jen jednou. Před třemi lety s ní prohrála ve finále v Adelaide 3:6, 6:7.
„Aryna je strašně konzistentní hráčka. Poslední tři čtyři roky hraje jeden z nejlepších tenisů na okruhu. Bude to nejspíš jeden z nejtěžších zápasů. Budu se snažit hrát svou hru, věřit si, věřit ve svůj servis," řekla Nosková.
Tignor ji rozhodně neodepisuje. Navzdory tomu, že tipuje postup Sabalenkové, má podle něj česká hráčka pár důvodů vstupovat do velkého semifinále plná nadějí.
„Jedním z nich je její vlastní síla od základní čáry. Možná nebude schopná vyrovnat se kombinaci topspinu a tempa Sabalenkové, ale má v ruce dynamit, umí vypálit ploché dělo z obou stran a tím převzít iniciativu od jakékoli soupeřky,“ vysvětlil americký odborník v magazínu Tennis.com.
Tahle schopnost by dle jeho názoru mohla spustit další důvod k naději pro Noskovou.
„Čím dál turnaj postupuje, tím větší je šance, že Sabalenková nechá své nervy a emoce, aby jí zápas samy sabotovaly. A semifinále už je přece jen hodně pozdní fáze turnaje,“ doplnil.
Semifinále mezi Sabalenkovou a Noskovou začne o půlnoci na sobotu středoevropského času. Následovat bude druhý duel o postup do finále mezi Kazachstánkou Jelenou Rybakinovou a Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.
