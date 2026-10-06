Nejsem žádná zlodějka, hájí se Gauffová. Její chování spustilo smršť urážek

Americká tenistka Coco Gauffová se po pondělním postupu přes šestnáctiletou Číňanku Sun Sin-žan na turnaji v Pekingu stala terčem kritických a často rasistických komentářů na sociálních sítích.
Důvodem byla kontroverzní situace v prvním setu, kdy si v klíčové chvíli vynutila během hry opakování výměny.
Gauffová se proti „šílené“ vlně rasistických příspěvků ohradila a hájila se, že na kurtu se odehrálo vše podle pravidel.
„Ahoj, všichni. Můžete mě nemít rádi a mít jiný názor na to, co se stalo, aniž byste u toho byli rasističtí,“ vyzvala Gauffová na síti X v reakci na urážlivé příspěvky.
„To množství rasistických komentářů a přímých zpráv, které jsem za posledních několik hodin dostala, je šílené. A ještě jednou: nejsem žádná podvodnice, ani zlodějka,“ napsala americká tenistka.
Kritiku vyvolalo její počínání za stavu 4:5 a 15:15 z jejího pohledu, kdy při přechodu na síť po slabém voleji zdvižením ruky požádala o přerušení hry, ve chvíli, kdy se soupeřka, až 582. hráčka rankingu WTA, chystala zahrát vítězný úder.
Umpirové rozhodčí to vysvětlila tím, že ji vyrušil reklamní panel po stranách kurtu, na němž se zrovna během výměny změnil obsah.
Po zhlédnutí videa jí sudí dala za pravdu, výměna se opakovala a favoritka game při vlastním podání dotáhla do vítězného konce. Zápas nakonec světová čtyřka vyhrála 7:5, 6:1.
Scéna vyvolala vášnivou diskusi na on-lineových serverech. Gauffová se pak bránila obvinění, že si zajistila nespravedlivou výhodu.
„Jednala jsem v souladu s pravidly a konec konců to pak také potvrdilo rozhodnutí rozhodčí,“ hájila se na Instagramu s poukazem na to, že hráčky mají možnost požádat o videokontrolu vybraných sporných momentů.
„Byla to politováníhodná situace, ale je zvláštní, že sklízím nenávist za to, že dodržuju pravidla,“ posteskla si dvaadvacetiletá dvojnásobná grandslamová šampionka.
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