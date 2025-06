"Nejsem robot, první jsem právem." Siniaková doplatila na zvláštní taktiku soupeřek

V deblu vyhrála tři z posledních čtyřech grandslamů: loňské Roland Garros, Wimbledon i letošní Australian Open. Tentokrát ale Kateřina Siniaková v páru s Američankou Taylor Townsendovou ztroskotala na pařížské antuce už ve čtvrtfinále. Největší favoritky padly v divokém souboji s kazašsko-srbským týmem.

Siniaková prohrála v deblu na pařížské antuce poprvé po devíti zápasech. S americkou partnerkou se musely sklonit před výkonem dvojice Anna Dalininová, Alexandra Kruničová.

Po prohraném prvním setu se přitom dokázaly obdivuhodně zvednout a zdramatizovat takřka ztracený duel. Ve druhém dějství totiž prohrávaly už 0:4, šesti vyhranými gamy v řadě ale získaly momentum na svou stranu.

Papírové předpoklady v rozhodující sadě vzaly za své. Češka s Američankou prohrály jasně 2:6.

"Je velká škoda, že jsme otočily druhý set, ale pak nám úplně stejně utekl ten třetí. Porážka mě hrozně mrzí, ale vím, že jsem na kurtu nechala všechno. Nemůžu si nic vyčítat, nejsem robot. Každý den není posvícení," zhodnotila čtvrtfinálový duel Siniaková v rozhovoru pro Tenisový svět.

S Townsendovou, s níž se spojila loni krátce před vítězným Wimbledonem, zaznamenala nejhorší společný grandslamový výsledek.

Herní obraz zápasu byl nečekaný. Česko-americký pár nasbíral 30 nevynucených chyb a lepší byly podceňované soupeřky. I díky jasně stanovené zvláštní taktice, která spočívala v častém využití vysokých míčů a lobů.

"Dostávaly nás tím pod tlak. Pro nás to byl náročný zápas a jim se dařilo to, co chtěly," prohlásila Siniaková. "Předvedly super tenis," ocenila sportovně vítězky.

S porážky si těžkou hlavu nedělala. Stále platí, že je v týmu s Townsendovou nadmíru spokojená.

"Naše bilance je skvělá. Spolupráce funguje dobře, hrajeme výborně. Dnes to nebyl náš den, ale soupeřkám jsme to nenechaly. Snažily jsme se najít různé varianty. Je to tenis, jede se dál," řekla devětadvacetiletá Češka, která i po nezdaru zůstane deblovou světovou jedničkou. Na trůnu je nepřetržitě od září.

"Určitě to je pozitivní. Myslím, že tam jsem právem," poznamenala desetinásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře.

Další obhajoba, tentokrát wimbledonského triumfu, ji čeká v Londýně už za necelý měsíc.