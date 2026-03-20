Nejprve obrat, pak kolapsy. Fruhvirtovou vyřadila náctiletá soupeřka

Česká tenistka Linda Fruhvirtová skončila na turnaji v Miami v prvním kole po porážce 6:3, 6:7 a 6:7 se sedmnáctiletou Australankou Emerson Jonesovou. Zápas měla přitom skvěle rozehraný a dokonce podávala na vítězství. Dál jdou naopak Tomáš Macháč i Marie Bouzková, jež je už dokonce ve třetím kole.
Fruhvirtová na svůj úvodní zápas čekala téměř 30 hodin, protože program turnaje narušil déšť.
Začala sice ztraceným podáním, ale průběh otočila a ve druhém setu podávala za stavu 5:4 na vítězství. Nezískala však v tomto gamu ani jeden fiftýn a sadu ztratila v tie-breaku 3:7, i když i v něm 3:2 vedla.
V rozhodujícím dějství ještě rodačka z Prahy odvrátila za stavu 4:5 mečbol, dovedla ho opět do tie-breaku, jenže znovu nevyužila náskok, tentokrát 4:2. Po jejím dalším kolapsu získala posledních pět bodů opět Jonesová.
Dvacetiletá Češka tak padla po téměř tříhodinovém boji a v Miami nezopakuje loňskou účast ve třetím kole.
Macháč v souboji prvního kola porazil Američana Emilia Navu 2:6, 6:4, 6:1. V prvním utkání po více než měsíci a od porážky s hvězdným Italem Jannikem Sinnerem v úvodním kole v Dauhá ztratil zahajovací set poté, co od stavu 2:2 dvakrát přišel o podání a prohrál čtyři hry za sebou.
Do druhé sady vstoupil aktuálně 48. hráč světa brejkem, který udržel až do konce, a podobně úspěšný byl i v rozhodujícím dějství.
Začal znovu ziskem soupeřova servisu a pak Navovi, kterému patří v pořadí ATP 74. místo, dovolil uhájit podání už jen jednou.
Macháč ukončil na ATP Tour sérii tří porážek. Po vyřazení v třetím kole Australian Open s Italem Lorenzem Musettim začátkem února kvůli zranění kolena skrečoval úvodní zápas v Montpellier s Francouzem Arthurem Géou a pak nestačil v Dauhá na Sinnera. Poté se odhlásil z turnaje v Dubaji a chyběl i v Indian Wells.
Jeho dalším soupeřem bude třicátý nasazený Francouz Corentin Moutet.
Bouzková, jež měla jako nasazená třicítka v prvním kole volný los, potvrdila roli papírové favoritky proti Francouzce Else Jacquemotové a zvítězila 6:2, 6:2.
Oplatila jí tak loňskou porážku a zároveň pomstila krajanku Darju Viďmanovou, která na Francouzku nestačila v prvním kole.
Světová dvaatřicítka Bouzková získala v prvním setu třikrát podání soupeřky, sama proti o třicet míst hůře postavené hráčce ztratila servis jednou.
Ve druhé sadě už byla dvaatřicetiletá Češka stoprocentní, byť dvakrát podání uhájila až po maratonských gamech.
V sedmém došlo dokonce na sedm shod a Bouzková odvrátila čtyři brejkboly. Hned v další hře ukončila zápas při servisu soupeřky.
Turnaj záhy skončil pro druhou nasazenou Igu Šwiatekovou z Polska, jež prohrála polský duel s Magdou Linetteovou. Světová padesátka porazila v utkání druhého kola třetí hráčku světa po obratu 1:6, 7:5, 6:3.
