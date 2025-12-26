Nejnenáviděnější. Charlie Sheen tenisu. Chilský úkaz udivoval hrou i bizarním chováním

Měl být jednou z nejzářivějších tenisových hvězd a nějaký čas jí i byl. Nakonec ale potenciál zcela nenaplnil. Místo toho se o něm často referuje jako o jednom z nejnenáviděnějších mužů v historii hry. Slavný Chilan Marcelo Ríos byl světovou jedničkou, bořil konvence, elektrizoval publikum a jeho kariéru provázely mnohé skandály a kontroverze. Právě dnes slaví 50. narozeniny.
Když v roce 1998 v pouhých dvaadvaceti letech sesadil z čela žebříčku tehdejšího amerického hegemona Petea Samprase, svou hrou dostával tenisový svět do varu. Levoruký divoch s fenomenálním bekhendem udivoval tím, že dokázal zářit jak na antuce – pro Jihoameričana přirozenějším povrchu –, tak na betonových kurtech.
V „přednadalovské“ éře byl prvním hráčem, který dokázal vyhrát všechny tři antukové turnaje Masters: Monte Carlo, Řím a Hamburk.
Zároveň se stal teprve třetím tenistou po Samprasovi a Michaelu Changovi, jenž ve získal vzácný Sunshine Double: ovládl v březnu po sobě jdoucí obří podniky v Indian Wells a Miami.
Tenista s dlouhými vlasy napevno staženými do culíku dokázal stanout coby první Jihoameričan na trůnu, jenže samotný mimořádný talent, který silně demonstroval už v juniorském věku, nakonec na všechno nestačil.
Ríos během kariéry navzdory předpokladům došel jen do jednoho grandslamového finále, v Melbourne v roce 1998 jej prohrál s Čechem Petrem Kordou jasně 2:6, 2:6, 2:6.
Doposud je tak jedinou světovou jedničkou dějin bez grandslamového titulu. A se 175 centimetry výšky také historicky nejmenším číslem 1.
Rodáka ze Santiaga přezdívaného El Chino, tedy Číňan, zabrzdily nabalující se zdravotní potíže i svérázná, vznětlivá povaha. Název jeho biografie mluví za vše: „Zvláštní muž s dlouhými vlasy“.
Pověst podivína a tenisového „bad boye“ získal prakticky ihned, co se etabloval na okruhu.
Když vyhrál v roce 1997 Monte Carlo a dosáhl na svůj zatím největší úspěch, pronesl vskutku nekonvenční závěrečnou řeč, na kterou mnozí vzpomínají dodnes. Žádné tradiční děkování a vyjadřování respektu, Ríos se jen podíval na šek s odměnou za triumf a zahlásil:
„Tohle ani nepokryje to, co jsem tady za týden prohrál v kasinu. Tak díky, uvidíme se příští rok.“
V následujících letech se proslavil svým temperamentem. Výbušně se často choval k fanouškům a novinářům. Autogramy dával velmi neochotně, neviděl v tom smysl. V rozhovorech bylo téměř nemožné z něj něco kloudného dostat: mnohdy jen urážel nebo nesrozumitelně mumlal.
Řádil i v soukromém životě. Jeho tři manželství a tři rozvody doprovázely skandály, kterých byla v Jižní Americe plná bulvární média. Dokonce si vysloužil srovnání s americkou hereckou superstar, symbolem kontroverze, říkali mu „Charlie Sheen tenisu“.
Jednou se své přítelkyni veřejně omlouval během tiskové konference před utkáním Davidova poháru. Tiskovku zakončoval v slzách, žádal o odpuštění za nevěru. Úspěšně.
Jeho druhá manželka, modelka María Larraínová, jej obvinila, že ji v Kostarice vyhodil za jízdy z auta. V roce 2001 byl zatčen v Římě poté, co uhodil taxikáře a pak se pral i se zasahujícími policisty. O dva roky později před duelem Davis Cupu s Ekvádorem údajně močil na ostatní návštěvníky toalety v baru, později ho vykázali z hotelu za to, že plaval nahý v hotelovém bazénu. Kvůli incidentu Chilané nestihli letadlo do Ekvádoru.
Kariéru vítěz osmnácti titulů na okruhu ATP ukončil kvůli přetrvávajícím problémům se zády v roce 2004, v pouhých 28 letech.
V roce 2015 se pokusil zvrátit svůj osud jediné světové jedničky bez grandslamového titulu. A to skrze obvinění Petra Kordy.
Chilská federace i sám Ríos požádali organizaci ITF o vyšetřování možného dopingu soupeře z finále Australian Open 1998. Čech měl totiž pozitivní dopingový test později v tomto roce, během Wimbledonu, kdy mu v moči našli zakázaný anabolický steroid nandrolon. Ríos ale s pokusem o změnu historie neuspěl.
Nejméně 15 lidí utrpělo zranění při útoku nožem a chemikálií v japonské továrně
Útočník pobodal osm lidí a dalších sedm osob potřísnil chemikálií v továrně v japonském městě Mišima. Úřady podle agentury AP uvedly, že chemikálií použitou při útoku je zřejmě bělidlo.
„Spadlo ti to. Asi vítr, ne?“ Při natáčení S čerty nejsou žerty došlo i na popáleniny
Patří k nejoblíbenějším českým filmovým pohádkám a za čtyřicet let své existence si získala fanoušky několika generací. Podle databáze ČSFD je dokonce nejlépe hodnocenou českou filmovou pohádkou vůbec, těsně před klasikou Byl jednou jeden král z roku 1954.
Rok 2025 v české politice: zárodek něčeho nového. Co přesně to bude, se ještě uvidí
Právě končící rok je možné – pokud jde o českou politiku – vnímat jako završení etapy, jejíž počátek lze datovat volbami v roce 2010. A taky – což spolu souvisí – jako debakl polistopadové politiky. Vládu sestavily výhradně strany, které svůj program zakládají na kritice poměrů, jejichž základy byly položeny po sametové revoluci.
Vetchý kvůli kostýmu vzplál. Natáčení S čerty nejsou žerty byl hazard
Ondřej Vetchý jednou zamířil z natáčení přímo do nemocnice. U filmových kostýmů totiž hrála prim jejich věrohodnost, ale skutečnost, že byly vysoce hořlavé, už nebyl prostor řešit. Sledujte i další Historky z placu z natáčení jedné z nejoblíbenějších českých pohádek v režii Hynka Bočana S čerty nejsou žerty.
Je to strašidelné. Hrozí, že NHL hráče na olympiádu neuvolní, bojí se Tatar
Strávil 15 let v NHL a teď vyhlíží velkou poctu. Jako kapitán by měl vést slovenskou hokejovou reprezentaci na olympijské hry. Tomáš Tatar má ale velké obavy, zda pořadatelé v Miláně přípravy her stihnou.