Nejmladší od Bedáňové. Kolem Noskové v New Yorku obchází predikce, z které mrazí

Zase to dokázala. Linda Nosková v grandslamovém zápase opět zahodila pět mečbolů a přece slaví výhru. Ta navíc znamená, že si zahraje už čtvrtfinále tenisového US Open. Nedělním triumfem nad Martou Kosťukovou ale nahrála jedné pozoruhodné predikci.
To, co se v Londýně při wimbledonském finále zdálo jako ojedinělý příběh a důkaz mentální odolnosti, se zjevně stává hlavní zbraní mladé české tenistky.
Linda Nosková už ve třetím kole US Open proti domácí Američance Ann Liové promarnila náskok ve druhé sadě, nedoservírovala a strkala si prsty do uší, aby se uzavřela před nadšeným americkým davem. Vyšlo to, třetí set už byl její.
V neděli jí stačilo už ve druhém setu proměnit jeden ze dvou mečbolů proti Martě Kosťukové a ušetřila by tunu mentálních sil do dalšího kola.
Místo toho dovedla osmifinále do nervydrásající třísetové bitvy, ve které proměnila až šestý mečbol. Déjà vu wimbledonského finále v celé kráse.
„Je dost vzácné vyhrát zápas na tak velkém turnaji, když promarníte pět mečbolů, Nosková to dokázala dvakrát během jednoho léta,“ složil přerovské hráčce poklonu americký tenisový reportér Matt Zemek.
Úřadující wimbledonská šampionka si tak připsala už 11. grandslamovou výhru v řadě a podle statistiky se stala ve 21 letech nejmladší českou tenistkou od Dáji Bedáňové, která se dostala do poslední osmičky na US Open. Tedy za posledních 25 let.
A nemusí zůstat jen u toho. Sociálními sítěmi se totiž začala šířit jedna pikantní predikce.
Kolem Ukrajinky Kosťukové totiž krouží zvláštní aura, kterou zřejmě nabrala v dubnu při triumfu na turnaji v Rouenu.
Od té doby totiž platí zvláštní pravidlo. Pokud Kosťukovou na turnaji někdo porazí, ovládne i celý podnik.
V Paříži padla v semifinále na raketě šampionky Rusky Mirry Andrejevové, poté ve stejné fázi Wimbledonu podlehla právě Noskové, v Torontu šla z cesty za titulem Polce Ize Šwiatekové a naposledy po jejím skalpu slavila trofej Američanka Coco Gauffová.
„Bude Linda pokračovat v tomto trendu?“ napsal na síti X i oficiální účet US Open.
V boji o poslední čtyřku ale čeká Noskovou ta největší možná výzva - světová jednička a obhájkyně trofeje Aryna Sabalenková, která Češku rozhodně nepodcení.
„Má hodně agresivní styl, musíte jít hodně do kolen, abyste zkrotili tu její energii a razanci. Už jsem proti ní párkrát hrála, takže vím, že mě nečeká nic jednoduchého,“ nechala se slyšet Sabalenková.
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