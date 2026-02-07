"Nejmenší skvělá Češka, kterou jsem viděl." Bejlek vytřela zrak i trenérovi Agassiho

Je teprve únor a tenisový svět se vzpamatovává z možná největšího překvapení okruhu WTA v této sezoně. Dvacetiletá Češka Sára Bejlek v sobotu coby 101. hráčka světa vyhrála v Abú Zabí turnaj z kategorie WTA 500 a její jméno teď skloňují tenisová média i odborníci z celého světa.
Včetně kvalifikace vyhrála rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou sedm zápasů v řadě. Stejný počet, jaký je potřeba k zisku grandslamové trofeje.
Ztratila u toho pouze jeden set, nadělila tři kanáry, smetla dvě hráčky top 20 a jednu bývalou šampionku French Open.
„Nová hvězda na scéně. Dnes byla na úplně jiné úrovni než soupeřka,“ napsal o Bejlek prestižní server Tennis Channel poté, co si v boji o trofej poradila s jedenáctou hráčkou světa Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.
Slova chvály chrlil na adresu české hráčky i slavný Brad Gilbert, trenér legendárního Američana Andreho Agassiho.
„Působivý týden pro dvacetiletou Češku, která je šampionkou Abú Zabí. Tato země má vždycky skvělé hráčky. Ona bude nejspíš ta nejmenší, kterou jsem odtamtud viděl. Být takhle malá mezi ženami rozhodně neublíží jako třeba u mužů,“ podotkl Gilbert na síti X.
Narážel tím na výšku české tenistky, která podle oficiálních informací narostla pouze do 157 centimetrů.
Jenže co Bejlek chybělo proti soupeřkám do výšky, to doháněla ohromnou flexibilitou na kurtu a skvělým čtením hry, díky kterému úspěšně lovila míček z beznadějných pozic.
„Mistrovská třída od Bejlek proti velkým ranařkám. Dobře mění tempo, hraje vysoké míče, protahuje výměny, mění směr levorukým forhendem s topspinem, používá slice k bourání rytmu, dělá málo chyb a je agresivní, když je to potřeba,“ vylíčil přednosti české tenistky datový analytik TennisOneApp s přezdívkou Vansh na síti X.
Bejlek se ze 101. místa žebříčku katapultuje na 38. místo žebříčku a odpadnou jí povinnosti hrát na velkých turnajích kvalifikace.
