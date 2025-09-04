Nejlepší ruce světa, loučí se New York s Muchovou. Naomi si užívá komickou "pomstu"

"Muchová přijela do Flushing Meadows s těžkým úkolem, znovu obhájit semifinále. A po překonání dalších zdravotních problémů se jí znovu podařilo předvést právě v New Yorku její nejlepší tenis," napsal web Tennis.com.
Devětadvacetileté Češce vzdal čest, podobně jako stanice ESPN.
Ta zmínila obrovsky těžký průběh turnaje, který musela Muchová zvládnout. "Sehrála během pěti zápasů 145 gamů, což je ženský rekord US Open v celé otevřené éře tenisu," zaznělo v reportáži.
"Karolína Muchová: Nejlepší ruce ve světovém ženském tenisu," tweetoval Christopher Clarey, novinář New York Times a autor několika tenisových bestsellerů.
"Je to fenomenální hráčka. Způsob, jakým rozdává míče do kurtu, je jedinečný," přidal se podcast Ground Pass.
Opět se mluvilo o chatrném zdraví české tenistky. Padala obvyklá "kdyby". Co by nastalo, kdyby jí nesužovaly pravidelné zdravotní patálie? Kolik by měla na kontě grandslamových titulů? Patřila by mezi tři nejlepší tenistky světa?
"Muchová by si zasloužila 52 týdnů dobrého zdraví víc než kdokoli jiný," napsal další americký novinář Zachary Cohen.
Také ve čtvrtfinále s Naomi Ósakaovou českou tenistku výrazně přibrzdila bolest těla. Po špatném došlápnutí v prvním setu ji píchlo v levé noze, utkání dohrávala s obvázaným stehnem.
Přesto donutila rozjetou čtyřnásobnou grandslamovou šampionku k velkému boji, padla po setech 4:6, 6:7.
Sama vítězka měla pro Muchovou slova obdivu už před zápasem. Po triumfu přímo na kurtu Arthura Ashe dodala: "Byl to neuvěřitelně složitý zápas. Je to jedna z nejlepších hráček na světě a pokaždé, když s ní hraju, je to velká bitva."
Muchovou porazila potřetí v pátém vzájemném duelu. Loni s ní prohrála právě v New Yorku a když jí v lednu tohoto roku na Australian Open porážku vrátila, mluvila o podařené odvetě s komickým přesahem.
"Ona je pro mě neskutečně složitá oponentka. Na US Open mě rozdrtila, když jsem na sobě měla ten nejlepší outfit všech dob. Byla jsem strašně zklamaná. Byla jsem tak vzteklá," prozradila v Melbourne Japonka žijící v Los Angeles.
"Jsem ráda, že mám svou pomstu," dodala. Když publikum reagovalo rozpačitě, začala vysvětlovat.
"To není nic špatného, pomsta znamená soutěživost. A ona je opravdu jedna z nejtvrdších soupeřek na okruhu," ještě jednou se zastavila u umění Muchové.
Nyní v New Yorku příběh opět zopakovala.
"Minulý rok mě tady porazila, když jsem na sobě měla jeden z mých nejlepších outfitů. Takže jsem byla opravdu naštvaná," smála se sedmadvacetiletá šampionka společně se zaplněným hledištěm.
Ósakaová je poprvé od porodu dcery v semifinále grandslamu, o své páté grandslamové finále se utká s domácí hvězdou Amandou Anisimovovou. Druhou semifinálovou dvojici tvoří světová jednička Aryna Sabalenková s další Američankou Jessicou Pegulaovou.