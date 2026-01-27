„Nejhorší ze třídy.“ Austrálie řeší spor o náramek, týká se i největších hvězd

Tenisové hvězdy Aryna Sabalenková, Carlos Alcaraz či Jannik Sinner nemohly na Australian Open hrát s náramky sledujícími jejich fyzickou kondici. Jejich nošení není na grandslamech povoleno, proti čemuž se hlasitě vymezila především světová jednička Sabalenková.
Fitness náramky od firmy Whoop jsou schváleny Mezinárodní tenisovou federací (ITF) a tenisté s nimi mohou hrát na většině turnajů WTA a ATP.
Organizátoři čtveřice grandslamů ale souhlas nedali, a proto rozhodčí před zápasy v Melbourne upozornili hráče, aby si náramky sundali.
„Vzala jsem si náramek na kurt, protože jsem dostala e-mail s tím, že máme povolení od ITF. Nosíme to celý rok, na všech turnajích, prostě to hlídá moje zdraví,“ prohlásila Sabalenková.
„Nechápu, proč to grandslamy neumožňují. Doufám, že to přehodnotí a nechají hráče sledovat své zdraví,“ doplnila semifinalistka turnaje.
Organizace Tennis Australia v reakci uvedla, že pořadatelé o záležitosti jednají. „Nositelná elektronika v současnosti na grandslamech povolená není. Australian Open se účastní diskusí o tom, jak by se tato situace mohla změnit.“
Mužská světová jednička Alcaraz si musel sundat náramek, jenž měl pod potítkem, před vítězným osmifinále proti Tommymu Paulovi.
Známý kouč Patrick Mouratoglou řekl, že tenisu hrozí, že bude za ostatními sportovními odvětvími zaostávat.
„Pokud pravidla neumožní hráčům monitorovat fungování těla během zápasů, pak bude tenis zase jednou nejhorší ze třídy. Carlos a jeho tým se prostě jen chtěli chovat profesionálně,“ uvedl bývalý trenér Sereny Williamsové.
Také úřadující vítěz Australian Open Sinner si musel sundat náramek před osmifinále, v němž porazil jiného Itala Luciana Darderiho.
„Umpirový sudí se mě hned zeptal, jestli to je náramek. Když jsem řekl, že ano, musel jsem si ho sundat,“ prozradil Ital.
„Ale to je v pohodě. Dají se nosit i jiné věci (na monitorování kondice), jako třeba vesta, ale ta je trochu nepohodlná. Každopádně pravidla jsou pravidla. Chápu a už to nosit nebudu,“ dodal smířlivě čtyřnásobný grandslamový šampion.
