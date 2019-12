Nejhorší tenista historie, nebo podvod? Ukrajinec předvedl v Dauhá skandální výkon

Artem Bahmet je momentálně nejsledovanějším tenistou na internetu. A to přesto, že mu dělá problémy trefit se raketou do míčku. Ukrajinský mladík se proslavil naprosto otřesným výkonem, se kterým se snažil proniknout do hlavní soutěže turnaje Futures v Dauhá.

Artem Bahmet | Video: Youtube.com

Soupeř Krittin Koaykul, hrstka přítomných diváků a rozhodčí nevěřili vlastním očím, když se Bahmet pustil do prvních výměn. Stylem a kvalitou hry připomněl plážové bitvy v líném tenisu na dovolené u Baltu a trefit míček, to byl pro něj málokdy řešitelný problém. Svůj boj o účast na turnaji s dotací 11 000 liber prohrál po 22 minutách, když neuhrál jediný ze 48 bodů. A to přesto, že Thajec na druhé straně kurtu brzy pochopil, že proti němu žádný Federer nestojí a balony směrem k Ukrajinci spíš pinkal. Bahmet působil dojmem, že ve svém životě nedržel raketu v ruce, jeho přítomnost v oficiálním turnaji Mezinárodní federace je nepochopitelná. Posměšky nad Behmetovým výkonem však záhy vystřídalo podezření, zda za jeho představením v Dauhá nejsou podvody se sázením. Zlí jazykové dokonce tvrdí, že Ukrajinec je ve skutečnosti tenisovým manažerem, který pouze využil nedostatku přihlášených do kvalifikace. Nejdřív si proti sobě vsadil a pak vzal raketu poprvé v životě do ruky. Jediné, co pořadatelé turnaje vědí s jistotou, je fakt, že o Bahmetovi nevědí nic. V záznamech ITF o něm není jediná zmínka, nikdy neodehrál oficiální zápas a ani se nikdy neobjevil na žebříčku.