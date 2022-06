Wimbledon bez bodů? Nevadí. Na takové peníze bych si jinak nesáhl, ví Svrčina

Bylo to velké dilema pro spoustu tenistů. Jet na Wimbledon, přestože se za něj nerozdávají body, nebo raději zkusit nějaký menší turnaj, kde se dá do žebříčku přece jen něco málo získat? Na slavný turnaj do Londýna vyrazilo pět českých kvalifikantů a šest kvalifikantek. U nich zvítězila láska k travnatému svátku a šance na zajímavou finanční odměnu.

Rozhodnutí pořadatelů Wimbledonu, že kvůli konfliktu na Ukrajině nepohostí na grandslamu tenisty z Ruska a Ukrajiny, vyústilo v reakci obou okruhů, že nepřipíší hráčům za turnaj žádné body.

Výsledkem je, že se odhlásila spousta tenistů z vyšších i nižších pater žebříčku. Některým českým hráčům a hráčkám to otevřelo dveře do kvalifikace grandslamu, do které by se jinak nedostali.

Taková Tereza Smitková, které patří až 298. příčka na světě, přicestovala do dějiště třetího podniku velké čtyřky až těsně před startem kvalifikace, trénovala hodinu a půl a šla do akce. Úvodní duel prohrála, ale stejně nelituje.

"Rozhodování bylo obtížné. Na druhou stranu kdyby se tu o body hrálo, nedostala bych se. Měla jsem šanci přijet a zahrát si, což je moc fajn," přiznala Tenisovému světu někdejší osmifinalistka Wimbledonu.

Vyřazení Rusů a Bělorusů i řada odhlášek způsobily, že se o grandslam mohli poprat i hráči, kteří jsou několik desítek míst za hranou žebříčku pro kvalifikaci.

"Že do Londýna odletím, jsem se dozvěděla na poslední chvíli, upřímně na to, že jsem tu trénovala dva dny, to nebylo úplně nejhorší," přiznala Anna Sisková, která ale také skončila hned v prvním kole.

Vedle šance zahrát si o účast v hlavní fázi nejprestižnějšího turnaje světa jde v nemalé míře i o finance. Hráč v prvním kole kvalifikace si vydělá 11 tisíc liber (cca 316 tisíc Kč), ve druhém 19 tisíc (546 tisíc Kč) a ve třetím 32 tisíc liber (920 tisíc Kč).

"Ani jsem neuvažoval o tom, že bych nejel. Je to Wimbledon, grandslam, který má obrovskou historii, a na takhle vysokou finanční odměnu bych si jinak při své pozici na žebříčku nesáhl," prohlásil upřímně český talent Dalibor Svrčina, který v prvním kole kvalifikace překvapivě přetlačil Kanaďana Vaska Pospisila.

Body do žebříčku chtěl původně upřednostnit Zdeněk Kolář, ale změnil názor. "Původně jsem chtěl jet do portugalského Oeiras na challenger, abych uhrál nějaké body. Nicméně na poslední chvíli jsem se rozhodl odletět do Londýna," dodal.

I on postoupil v Londýně do dalšího kola kvalifikace, stejně tak Vít Kopřiva a Lukáš Rosol.