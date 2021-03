Nejen triumf, ale i fantastický prohoz. Kvitová ovládla Top 5 nejkrásnějších výměn

Vláda o měsíc prodloužila termín pro podání daňového přiznání. V papírové podobě ho bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi pak až do 1. června. Na Twitteru to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmu stát prodlužoval kvůli koronavirové krizi už loni.