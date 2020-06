Fed Cup po česku a Djokovičova show v Bělehradě. Tenisový svět se znovu roztáčí

Dvě nejlepší české tenistky současnosti proti sobě jako kapitánky. Pražská Štvanice uvidí od soboty souboj týmů Petry Kvitové a Karolíny Plíškové. Obrazovky ale rozsvítí také nejlepší světový tenis. Charitativní exhibici rozjíždí v Bělehradě Srb Novak Djokovič a do Nice zase sezval hvězdy trenér Patrick Mouratoglou.

České fedcupové reprezentantky mají dlouhodobě ve světě pověst týmu s nekonečnou silou. Kapitán Petr Pála by mohl postavit klidně tři silné a vyrovnané výběry, které by mohly bojovat o salátovou mísu, říkají s oblibou odborníci.

Od soboty do pondělí na pražské Štvanici budou takové celky k vidění hned dva. Jeden povede jako kapitánka Petra Kvitová, druhý Karolína Plíšková. Akce se jmenuje Tipsport Elite Trophy. Každý den akce se dostane na tribuny 250 diváků (lístky jsou stále v prodeji zde), zbytek fanoušků může zápasy sledovat na O2 TV.

"My si to hlavně užijeme, protože tohle už si možná nikdy nezahrajeme," řekla ČTK světová dvanáctka Kvitová. "Zkusíme téhle možnosti využít a dobře si zahrát, abychom měly nějaké zápasy, kdyby se náhodou světová sezona rozjela. Ať prostě víme, jak na tom jsme, a jsme v nějakém rytmu."

Sama na Štvanici do hry vůbec nenastoupí kvůli přetrvávajícím problémům s předloktím levé ruky, kterou testovala ve čtvrtek ve čtyřhře na Spartě po boku Barbory Strýcové. "Bohužel se ukázalo, že ruka není v takovém stavu, abych mohla odehrát kvalitní zápas," uvedla Kvitová v tiskové zprávě. "Tým budu samozřejmě z lavičky ze všech sil koučovat."

Hrající kapitánky na každý turnaj nominují čtveřici plus náhradnici. Karolína Plíšková může vybrat své dvojče Kristýnu, Karolínu Muchovou, Markétu Vondroušovou, Terezu Martincovou nebo Nikolu Bartůňkovou. Kvitová s Barborou Strýcovou už ve čtvrtek na Spartě probíraly, jak hráčky nasadit.

"Taktizujeme. To je tajný," nechtěly ani naznačit, kdo a kdy bude hrát. Dalšími členkami týmu jsou s nimi Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Ruska Jekatěrina Alexandrovová a Linda Fruhvirtová.

"Nastoupí hráčky světové extratřídy, proto očekáváme kvalitní tenis na úrovni alespoň čtvrtfinále grandslamových turnajů," řekl promotér Tomáš Petera.

Tipsport Elite Tropy Všechny zápasy nabídnou stanice O2 TV Sport a O2 TV Tenis v přímém přenosu. Přímo ze Štvanice bude komentovat Vojtěch Bidrman a Martin Štefl, pozápasové ohlasy přinese reportérka Andrea Sestini Hlaváčková. Diváci se mohou těšit také na studio pod vedením Jiřího Baumruka, ve kterém se role tenisové expertky ujme Klára Suchoň Koukalová.

Hráčky budou podobně jako při mužském Laver Cupu všechny na lavičce a navzájem si mohou radit a povzbuzovat se. "Pro diváky to bude fajn, Péťa bude radit mně nebo naopak. Bude to zpestření i dost zábavné," věří Strýcová. "Vzájemné povzbuzování a koučování by mohla být docela sranda," přitakala Muchová.

V každém turnaji se za den odehrají vždy tři dvouhry a jedna čtyřhra. Dvojice se v daném turnaji nesmějí opakovat. Začátky jsou naplánovány na poledne.

Druhé kolo bude od 29. června do 1. července v Prostějově a pak se akce vrátí na Štvanici, kde se bude hrát 11. až 13. července a 25. až 27. července.

Fandit budou dvě tisícovky lidí

Světový tenis se rozjíždí už i v dalších zemích. V srbském Bělehradě se zrodil projekt bratrů Djokovičových s názvem Adria Tour. Zatímco světová tenisová jednička Novak turnaj organizuje a zaštiťuje jej svým zvučným jménem, bratr Djordje obstarává všechny náležitosti z funkce ředitele turnaje.

Hrát se bude na antuce a před dvěma tisícovkami diváků si to Djokovič rozdá například s Rakušanem Dominicem Thiemem či Němcem Alexandrem Zverevem. Výtěžek akce půjde na charitativní účely. Čeští diváci mohou akci sledovat na stanici Eurosport 2.

Elitní tenisté si zahrají v sobotu i neděli. Poté se série turnajů přesune do Zadaru v Chorvatsku a později do Černé Hory a Banja Luky v Bosně a Hercegovině. Tam už by se měli připojit hráči jako Grigor Dimitrov, Borna Čorič nebo Marin Čilič.

Další střetnutí nejlepších světových tenistů nabízí francouzské Nice, kam svolal nejlepší hráče trenér Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou. Akci nazval Ultimate Tennis Showdown.

Každý zápas se bude hrát stylem tie-breaku a bude rozdělen na desetiminutové čtvrtiny s dvouminutovými přestávkami.

Trenéři budou mít v každé čtvrtině k dispozici jeden půlminutový time-out a poradu s hráčem, která musí probíhat v angličtině, uslyší i fanoušci.

Dalšími změnami oproti pravidlům ATP je také to, že příznivci sledující placené přenosy budou moci klást hráčům během výměny stran otázky a tenistům nebude hrozit trest za výlevy emocí.

Ultimate Tennis Showdown se bude hrát pět týdnů. O víkendu se postará o zábavu trojlístek hvězd Stefanos Tsitsipas, Matteo Berretini a David Goffin. Zápasy vysílá stanice Eurosport 1.