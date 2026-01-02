Nejdřív svatba s mladším hercem, teď divoká karta. Venus bude hrát Australian Open

Sedminásobná grandslamová šampionka Venus Williamsová se v 45 letech znovu představí na Australian Open a může se stát nejstarší hráčkou, která kdy na turnaji nastoupila.
Do Melbourne se Američanka vrátí po pětileté pauze a 28 let poté, co na turnaji debutovala.
Pro účast obdržela divokou kartu, o jejím udělení informovali pořadatelé úvodního grandslamu sezony.
Primát nejstarší účastnice dosud drží Japonka Kimiko Dateová, která si v Melbourne zahrála v roce 2015 ve 44 letech.
"Mám na toto místo tolik neuvěřitelných vzpomínek a jsem vděčná za příležitost vrátit se na místo, které v mé kariéře sehrálo tak významnou roli," řekla někdejší světová jednička.
Při svých 21 startech v hlavní soutěži se Williamsová na Australian Open dvakrát dostala do finále dvouhry, v němž pokaždé podlehla mladší sestře Sereně, a čtyřikrát triumfovala ve čtyřhře.
Při své premiéře v roce 1998 došla do čtvrtfinále, při dosud poslední účasti v lednu 2021 vypadla ve 2. kole se Sarou Erraniovou.
Venus Williamsová se vloni v červenci vrátila po roce a půl na okruh WTA Tour a uhrála jedno kolo ve Washingtonu.
Startovala pak i v Cincinnati a díky divoké kartě také na US Open, kde ji v prvním kole vyřadila Karolína Muchová.
Do letošní sezony vstoupí v Aucklandu, kde aktuálně 148. hráčka světového žebříčku rovněž obdržela divokou kartu.
Představí se tam už jako vdaná žena. Víkend před Vánoci si totiž na Floridě vzala italského herce Andreu Pretiho, který je o osm let mladší. Svatební fotografii zveřejnili na Instagramu.
